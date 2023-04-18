Лавров прилетел в Венесуэлу, где встретится с Мадуро
Лавров прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу. Обложка © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне прибыл из Бразилии в Венесуэлу, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В Каракасе у российского министра запланированы переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто, вице-президентом республики Дельси Родригес. Также Лаврова примет венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Как уже ранее писал Лайф, Лавров с 17 по 21 апреля проведёт ряд встреч с высшим руководством стран Латинской Америки. В частности, министр посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.