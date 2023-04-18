КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 19:01

Лавров прилетел в Венесуэлу, где встретится с Мадуро

<p>Лавров прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/MID_Russia/27143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Лавров прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне прибыл из Бразилии в Венесуэлу, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В Каракасе у российского министра запланированы переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто, вице-президентом республики Дельси Родригес. Также Лаврова примет венесуэльский лидер Николас Мадуро.

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Как уже ранее писал Лайф, Лавров с 17 по 21 апреля проведёт ряд встреч с высшим руководством стран Латинской Америки. В частности, министр посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Наталья Исакова
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