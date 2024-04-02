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2 апреля, 10:08

В Кремле подтвердили подготовку визита Мадуро в Россию

Песков: Визит Мадуро в Россию находится в высокой степени готовности

Николас Мадуро и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Николас Мадуро и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию. По словам представителя Кремля, на данный момент идут последние согласования сроков.

"Высокая степень подготовки визита. [Идут] последние согласования сроков, которые будут подходить к графику господина Мадуро и к графику [Владимира] Путина", — сказал Песков.

Мадуро сообщил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ
Мадуро сообщил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ

Напомним, о грядущем визите в Россию Николас Мадуро сообщил в эфире одного из телешоу. По словам президента Венесуэлы, он уже скоро будет у Владимира Путина.

Александр Юнашев
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