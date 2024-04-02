В Кремле подтвердили подготовку визита Мадуро в Россию

"Высокая степень подготовки визита. [Идут] последние согласования сроков, которые будут подходить к графику господина Мадуро и к графику [Владимира] Путина", — сказал Песков.

Напомним, о грядущем визите в Россию Николас Мадуро сообщил в эфире одного из телешоу. По словам президента Венесуэлы, он уже скоро будет у Владимира Путина.