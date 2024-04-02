В Кремле подтвердили подготовку визита Мадуро в Россию
Песков: Визит Мадуро в Россию находится в высокой степени готовности
Николас Мадуро и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию. По словам представителя Кремля, на данный момент идут последние согласования сроков.
"Высокая степень подготовки визита. [Идут] последние согласования сроков, которые будут подходить к графику господина Мадуро и к графику [Владимира] Путина", — сказал Песков.
Напомним, о грядущем визите в Россию Николас Мадуро сообщил в эфире одного из телешоу. По словам президента Венесуэлы, он уже скоро будет у Владимира Путина.