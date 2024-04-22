Путин проводит встречу с президентом Азербайджана Алиевым в Кремле 22 апреля, 12:43 Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят встречу в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят встречу в Кремле. Лидеры обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества.

"У нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, они на высоком уровне, развиваются. Растёт товарооборот, он достиг 4 млрд долларов", — заявил в начале встречи Путин.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят встречу в Кремле. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Также президент РФ анонсировал, что в ходе беседы они коснутся вопросов безопасности в регионе, которые очень чувствительные.

"Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч. И мы рады тому, как они решаются! Россия является определяющей страной в плане обеспечения безопасности на Кавказе", — заявил Алиев.

А вечером Путин и Алиев проведут встречу с ветеранами и строителями БАМ в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. Отец нынешнего президента Азербайджана — Гейдар Алиев — курировал эту грандиозную стройку.