Раскрыты подробности насыщенного графика Путина на ближайшую неделю

Стали известны детали графика президента России Владимира Путина на ближайшую неделю. Как сообщил журналист Павел Зарубин, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также глава государства проведёт совещание по ситуации с паводками в некоторых регионах России, а в субботу, возможно, — по экономическим вопросам. Уже в понедельник, как ранее сообщали в Кремле, президент проведёт переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.