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21 апреля, 13:15

Раскрыты подробности насыщенного графика Путина на ближайшую неделю

Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседании съезда РСПП

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Стали известны детали графика президента России Владимира Путина на ближайшую неделю. Как сообщил журналист Павел Зарубин, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Раскрыты подробности насыщенного графика Путина на ближайшую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Также глава государства проведёт совещание по ситуации с паводками в некоторых регионах России, а в субботу, возможно, — по экономическим вопросам. Уже в понедельник, как ранее сообщали в Кремле, президент проведёт переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

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Ранее Владимир Путин поздравил муниципальное сообщество России с Днём местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что на органы местного самоуправления возложена ответственная миссия.

Матвей Константинов
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