Раскрыты подробности насыщенного графика Путина на ближайшую неделю
Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседании съезда РСПП
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Стали известны детали графика президента России Владимира Путина на ближайшую неделю. Как сообщил журналист Павел Зарубин, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Раскрыты подробности насыщенного графика Путина на ближайшую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Также глава государства проведёт совещание по ситуации с паводками в некоторых регионах России, а в субботу, возможно, — по экономическим вопросам. Уже в понедельник, как ранее сообщали в Кремле, президент проведёт переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Ранее Владимир Путин поздравил муниципальное сообщество России с Днём местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что на органы местного самоуправления возложена ответственная миссия.