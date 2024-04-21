СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания

Президент Швейцарии Виола Амерд написала своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания на новый срок. Об этом пишет издание Blick со ссылкой на представителя Минобороны европейского государства Лоренца Фришкнехта.

"В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", — сказал он.

По словам Фришкнехта, письмо является "призывом к диалогу в трудные времена", причём оно не содержало поздравлений с победой на выборах президента РФ. Так, обращаясь к российскому лидеру, Амерд заявила, что уважение международного права должно стать "компасом для достижения мира и процветания".