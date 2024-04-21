Глава государства Владимир Путин поздравил муниципальное сообщество России с Днём местного самоуправления, который отмечается сегодня, 21 апреля. Президент в обращении подчеркнул, что на органы местного самоуправления возложена ответственная миссия, и отметил профессионализм сотрудников.

В поздравительном сообщении, опубликованном на сайте Кремля, Путин заявил, что в современной России на такие структуры возложена важная и ответственная миссия. В то же время он напомнил, что институт местного самоуправления ведёт свою историю с 21 апреля 1785 года, когда Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам.

Российский лидер подчеркнул, что от эффективной и слаженной работы этих органов зависит совершенствование социальной инфраструктуры населённых пунктов. Также глава государства сообщил, что россияне очень рассчитывают на профессионализм работников этой сферы. Помимо того, президент отметил необходимость активной поддержки значимых общественных инициатив.

"Желаю вам успехов и всего самого доброго", — заключил Путин.