Путин: Азербайджанские строители участвуют в реконструкции и модернизации БАМа

Строители из Азербайджана активно участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами и сотрудниками БАМа вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два посёлка с вокзальными комплексами — Улькан и Ангоя. А сейчас принимают участие в реконструкции и модернизации Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и Якутии", — рассказал российский лидер.