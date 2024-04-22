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22 апреля, 17:33

Путин: Азербайджанские строители участвуют в реконструкции и модернизации БАМа

Строители из Азербайджана активно участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами и сотрудниками БАМа вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два посёлка с вокзальными комплексами — Улькан и Ангоя. А сейчас принимают участие в реконструкции и модернизации Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и Якутии", — рассказал российский лидер.

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Ранее Life.ru писал, что сегодня Путин и Алиев проводят встречу в Кремле. Вечером главы двух государств встретились с ветеранами и строителями БАМа в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. К слову, отец Алиева — Гейдар Алиев — руководил этой стройкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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