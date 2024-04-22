Путин заявил о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба
Россия планирует ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали при помощи новых технологий. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"На базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного полигона железных дорог", — сказал он на встрече с ветеранами БАМа.
По мнению президента, эти магистрали играют ключевую роль в укреплении единства страны и её независимости в политическом и экономическом плане. По словам Путина, БАМ является одной из самых важных железнодорожных дорог в мире, определяющей логистику на протяжении всего XXI века.
Напомним, сегодня Путин и Алиев провели встречу в Кремле. Позже президенты отправились на встречу с ветеранами – строителями БАМа в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. В начале своего выступления российский лидер отметил, что сегодня в реконструкции БАМа участвуют строители из Азербайджана, а также призвал все страны присоединиться к развитию транспортного коридора Север – Юг.
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