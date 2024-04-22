Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 19:25

Путин заявил о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба

Россия планирует ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали при помощи новых технологий. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"На базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного полигона железных дорог", — сказал он на встрече с ветеранами БАМа.

По мнению президента, эти магистрали играют ключевую роль в укреплении единства страны и её независимости в политическом и экономическом плане. По словам Путина, БАМ является одной из самых важных железнодорожных дорог в мире, определяющей логистику на протяжении всего XXI века.

Путин: Нынешний разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
Путин: Нынешний разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу

Напомним, сегодня Путин и Алиев провели встречу в Кремле. Позже президенты отправились на встречу с ветеранами – строителями БАМа в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. В начале своего выступления российский лидер отметил, что сегодня в реконструкции БАМа участвуют строители из Азербайджана, а также призвал все страны присоединиться к развитию транспортного коридора Север – Юг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров