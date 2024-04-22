Путин заявил о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба

Россия планирует ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали при помощи новых технологий. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"На базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного полигона железных дорог", — сказал он на встрече с ветеранами БАМа.

По мнению президента, эти магистрали играют ключевую роль в укреплении единства страны и её независимости в политическом и экономическом плане. По словам Путина, БАМ является одной из самых важных железнодорожных дорог в мире, определяющей логистику на протяжении всего XXI века.