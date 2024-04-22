Путин пригласил все страны развивать транспортный коридор Север – Юг
Россия приглашает все страны развивать международный транспортный коридор (МТК) Север – Юг. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с ветеранами – строителями БАМа и азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик [Советского] Союза, транспортный коридор Север – Юг должен стать примером самой широкой международной кооперации. Мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте", — сказал глава государства.
По мнению президента РФ, МТК по своему масштабу напоминает БАМ. Российский лидер отметил, что этот маршрут соединяет Северный морской путь с Персидским заливом и призван способствовать ускоренному экономическому и социальному развитию стран Евразии и Глобального Юга.
Напомним, сегодня Путин и Алиев провели встречу в Кремле. Вечером главы двух государств встретились с ветеранами и строителями БАМа в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. Отец Алиева — Гейдар Алиев — руководил этой стройкой. Путин отметил, что в сегодняшней реконструкции БАМа участвуют строители из Азербайджана.
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