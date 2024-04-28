"На тебе хочу жениться": Какая из любовниц Киркорова оказалась Матрёшкой на шоу "Маска" В прошлом году, когда Киркоров, он же председатель жюри шоу "Маска", каждый раз на женских персонажах называл это имя, так ни разу и не угадал. Но зато в этом году бывшая любовь Филиппа Бедросовича пришла в шоу. Вот почему Матрёшку спасали целых пять раз? 28 апреля, 18:00 5950 5950 Кого не пустили в финал и раскрыли в полуфинале шоу "Маска" 28.04.2024. Обложка © t.me / Маска

Каждый раз, когда до финала остаётся всего пара серий, на шоу "Маска" происходит всё самое интересное. Вот и в этот раз в эпизоде, который показали 28 апреля, сегодня, в Вербное воскресенье, все зрители в зале ахнули, когда жюри решилось раскрыть эту маску и узнать, кто же скрывается за ней.

Какие маски не прошли в финал шоу "Маска" пятого сезона в 2024 году?

Какие маски уже выбыли из шоу "Маска" в пятом сезоне, а кто оказался в полуфинале в 11-м выпуске? Фото © ntv.ru

Вот полный список участников, покинувших проект до второго полуфинала, который прошёл 28 апреля: Кукуруза — телеведущий Сергей Майоров;

Мотылёк — актриса и певица Настасья Самбурская;

Водяной — актёр Станислав Ярушин;

Акула — рэп-исполнитель Артём Качер;

Арлекин — певица и блогер Миа Бойка;

Перец — певец и блогер Дава;

Кактус — певица Екатерина Иванчикова;

Горилла — певец Акмаль Ходжаниязов;

Щенок — экс-участник группы "Чай вдвоём" Денис Клявер.

Сколько масок будет в финале шоу "Маска" 2024 года?

Из оставшихся, кого жюри на начало сегодняшней серии не смогло разгадать, продолжают участие Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка и Бабочка. Некоторые из масок считаются фаворитами не только у зрителей, но и у самих членов жюри. Поэтому предсказать, кто же победит в шоу "Маска" в пятом сезоне, пока невозможно. С кого сняли маску сегодня, в выпуске от 28 апреля?

Кто был судьями в пятом сезоне шоу "Маска" в 11-м выпуске от 28.04.2024?

Эту артистку Киркоров настолько долго ждал, что не узнал её в своей любимой маске пятого сезона шоу "Маска". Фото © ntv.ru

Напомним, что шоу "Маска" — адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. В пятом сезоне состав судей такой же, как и всегда, за исключением одного но. Бессменными участниками судейской коллегии остаются Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Филипп Киркоров. А вот место пятого судьи всегда отведено звёздному гостю. В 11-м выпуске шоу "Маска" его занимал Эльчин Азизов, который прятался за маской Мандрила в предыдущем сезоне шоу.

11-й выпуск шоу "Маска" 28 апреля — кого разоблачили, кого пропустили в финал?

С кого сняли маску в шоу "Маска" 28 апреля 2024 года, кого пропустили в финал? Фото © ntv.ru

По итогам голосования в конце 11-й серии "Маски" вылететь рисковали Змей Горыныч, Матрёшка и Кот. До этого стало известно, что Енот и Бабочка уже 100% будут бороться в финале. Но кто к ним присоединится? В течение выпуска и разборок на эту тему жюри стало ясно, что выбирать будут между Котом и Матрёшкой, которая ещё в прошлом выпуске была в номинации на вылет, но её спасли. Повернётся ли в этот раз удача к маске лицом или дойти до финала шоу Матрёшке не суждено?

Кого раскрыли в 11-й серии шоу "Маска" от 28 апреля

В прошлом году, когда на полуфинале шоу "Маска" в Скорпионе Киркоров подозревал Стоцкую, он сказал такие слова: "Вы были и мерзкой тоже. Но всегда были невероятно талантливой, сексуальной, обольстительной. И вы меня увели из семьи". Однако за маской одного из победителей скрывалась не бывшая пассия Филиппа Бедросовича, а его хороший знакомый Сергей Лазарев. Из-за чего на лице поп-короля и председателя жюри шоу "Маска" в тот момент было сильное удивление.

Кто попал в финал шоу "Маска": Кот или Матрёшка? Кого разоблачили в 11-м выпуске от 28 апреля? Фото © ntv.ru

В пятом сезоне "Маски" Киркоров, конечно, перебирал версии и называл иногда фамилию своей бывшей любовницы, однако всерьёз не верил, что она могла появиться в одной из масок. Чуйка или закономерность, но именно за маской Матрёшки, которую весь пятый сезон шоу "Маска" спасал Киркоров, оказалась Анастасия Стоцкая.

Кто снял маску в 11-м выпуске шоу "Маска" от 28 апреля? Кем оказалась Матрёшка, которую выгнали в полуфинале? Фото © ntv.ru

Если вспомнить слова поп-короля из выпуска прошлого года, то можно сделать вывод, что раньше были версии, будто звёздный брак Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова распался из-за неверности супруги. Однако тот на шоу "Маска-4" признался, кого именно стоит винить в его разводе с Примадонной. Однако потом Бедросович пояснил, что Анастасия Стоцкая тогда открыла ему глаза на реальное положение дел в браке с Аллой Борисовной.

Поэтому старую знакомую, после того как Анастасия Стоцкая раскрыла свою личность в 11-м выпуске шоу "Маска", Киркоров встретил такими словами: "А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться". Пококетничав в ответ, Матрёшка сказала, что не ожидала, что пройдёт до второго полуфинала. "Потому что это развлекательное шоу и оно предполагает юмор, даже стендап. Я, несмотря на то что очень часто играю характерных персонажей... Но одно дело, когда у тебя прописан текст, а другое — отвечать здесь и сейчас на вопросы". В целом Стоцкая потом поблагодарила судей шоу "Маска" и ещё раз исполнила свою песню, подготовленную для этого выпуска.

Матрёшка сняла маску 28 апреля в 11-м выпуске шоу "Маска" и раскрыла свою личность. Она — любимица Киркорова.

Получается, что в финал шоу "Маска" выходят Енот, Змей Горыныч, Бабочка и Кот. Кто из них станет победителем в пятом сезоне — мы узнаем 5 мая. Выпуск, как и всегда, покажут на канале НТВ в 20:20. Делитесь в комментариях, за кого будете болеть!

Авторы Елизавета Терешкова