Жюри не смогло больше терпеть и разоблачило эту маску в шаге от финала: кем оказался Щенок?
Давно такого не было! Члены жюри единогласно решили, кто именно скрывается под выбывающей маской... И они ошиблись! Разбираемся, какую маску выгнали с шоу в выпуске от 21 апреля и кто был её голосом.
На НТВ вышел 10-й выпуск юбилейного сезона шоу "Маска-5", а значит, что участники и зрители добрались до первого полуфинала! На прошлой неделе шоу покинула Горилла — под этой маской оказался 20-летний певец родом из Туркменистана Акмаль Ходжаниязов, также известный под именем Akmal'.
Какие маски выбыли из шоу "Маска-5", сколько осталось? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru
Вот полный список участников, покинувших проект до первого полуфинала, который прошёл 21 апреля:
А вот кто остался на проекте в шоу "Маска" пятого сезона? Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка, Щенок и Бабочка. Ну, это до сегодняшнего выпуска.
Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 21 апреля 2024 года?
Какую маску спасли зрители в зале 21 апреля 2024 года? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru
Номинантами на вылет в первом полуфинале стали Кот, Щенок и Змей Горыныч. Голосованием зрителей в зале было принято решение, что в проекте остаётся Змей Горыныч! А кому удача в этот раз не улыбнулась — рассказываем дальше.
Шоу "Маска" от 21 апреля, кого выгнали в этот раз?
Кто покинул шоу "Маска" 21 апреля? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru
Первый полуфинал, ставки становятся всё выше. Да и прощаться с участниками становится сложнее и жюри, и зрителям. Но правила есть правила — у звёздных судей остался выбор: Кот или Щенок. Немного обсуждений — и вот жюри приняло решение. Проект покидает Щенок.
По традиции, прежде чем разоблачить участника, судьи делятся своими предположениями, кто именно скрывался под маской. На этот раз все решили, что под маской Щенка был участник некогда известной группы "Премьер-министр" Жан Милимеров. Но тут что-то пошло не по плану.
Кто скрывался под маской Щенка?
С кого сняли маску 21 апреля в 10-м выпуске шоу "Маска-5"? Скриншот эфира НТВ © Ntv.ru
Когда Щенок снял маску, жюри было в шоке. Оказалось, "Премьер-министром" там даже и не пахло. Впрочем, в костюме был другой артист, пик популярности которого также пришёлся на нулевые. Это был экс-участник группы "Чай вдвоём" Денис Клявер!
Кто скрывается под маской Щенка? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru
Получается, во втором полуфинале шоу "Маска-5" примут участие Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка и Бабочка. Не терпится увидеть, кто именно пройдёт дальше. Как думаете, кто скрывается под этими масками?