Жюри не смогло больше терпеть и разоблачило эту маску в шаге от финала: кем оказался Щенок?

На НТВ вышел 10-й выпуск юбилейного сезона шоу "Маска-5", а значит, что участники и зрители добрались до первого полуфинала! На прошлой неделе шоу покинула Горилла — под этой маской оказался 20-летний певец родом из Туркменистана Акмаль Ходжаниязов, также известный под именем Akmal'.

Какие маски выбыли из шоу "Маска-5", сколько осталось? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru

Вот полный список участников, покинувших проект до первого полуфинала, который прошёл 21 апреля: Кукуруза — телеведущий Сергей Майоров .

— телеведущий . Мотылёк — актриса и певица Настасья Самбурская .

— актриса и певица . Водяной — актёр Станислав Ярушин .

— актёр . Акула — рэп-исполнитель Артём Качер .

— рэп-исполнитель . Арлекин — певица и блогер Миа Бойка .

— певица и блогер . Перец — певец и блогер Дава .

— певец и блогер . Кактус — певица Екатерина Иванчикова.

— певица Горилла — певец Акмаль Ходжаниязов.

А вот кто остался на проекте в шоу "Маска" пятого сезона? Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка, Щенок и Бабочка. Ну, это до сегодняшнего выпуска.

Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 21 апреля 2024 года?

Какую маску спасли зрители в зале 21 апреля 2024 года? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru

Номинантами на вылет в первом полуфинале стали Кот, Щенок и Змей Горыныч. Голосованием зрителей в зале было принято решение, что в проекте остаётся Змей Горыныч! А кому удача в этот раз не улыбнулась — рассказываем дальше.

Шоу "Маска" от 21 апреля, кого выгнали в этот раз?

Кто покинул шоу "Маска" 21 апреля? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru

Первый полуфинал, ставки становятся всё выше. Да и прощаться с участниками становится сложнее и жюри, и зрителям. Но правила есть правила — у звёздных судей остался выбор: Кот или Щенок. Немного обсуждений — и вот жюри приняло решение. Проект покидает Щенок.

По традиции, прежде чем разоблачить участника, судьи делятся своими предположениями, кто именно скрывался под маской. На этот раз все решили, что под маской Щенка был участник некогда известной группы "Премьер-министр" Жан Милимеров. Но тут что-то пошло не по плану.

Кто скрывался под маской Щенка?

С кого сняли маску 21 апреля в 10-м выпуске шоу "Маска-5"? Скриншот эфира НТВ © Ntv.ru

Когда Щенок снял маску, жюри было в шоке. Оказалось, "Премьер-министром" там даже и не пахло. Впрочем, в костюме был другой артист, пик популярности которого также пришёлся на нулевые. Это был экс-участник группы "Чай вдвоём" Денис Клявер!

Кто скрывается под маской Щенка? Скриншоты из эфира НТВ © Ntv.ru