Кто снял маску в шоу "Маска" 7 апреля и почему зрители расплакались во время её прощания Перед тем как артист показался, жюри раскрыло догадки. Угадал ли кто-то? Да, правильную версию озвучили все, что удивительно, такого в шоу "Маска-5" ещё не было. А вы уже знаете, кто скрывался под маской Кактуса, которую сегодня разоблачили? 7 апреля, 18:00 5631 5631 С кого сняли маску в шоу "Маска" 7 апреля 2024 года и почему судьи не были удивлены? Обложка © NTV.ru

На телеканале НТВ показали восьмой выпуск шоу "Маска-5". Кстати, а вы знали, что любимая программа многих россиян — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Кто снял маску вечером 7 апреля 2024 года?

Ранее свои личности уже раскрыли Кукуруза (телеведущий Сергей Майоров), Мотылёк (Настасья Самбурская), следом был Водяной (актёр Станислав Ярушин), потом Акула (Артём Качер), Арлекин (Миа Бойка), Перец (Юрий Музыченко).

Кто остался в шоу "Маска" 5-го сезона? Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка, Щенок и Бабочка. Кто попал в номинацию на выбывание из шоу "Маска" 7 апреля 2024 года? Любимые зрителями и судьями маски — выбор у жюри был действительно сложным.

Итоги восьмого выпуска шоу "Маска" от 7 апреля 2024 года

Шоу "Маска": кого уже разоблачили, кто остался? Фото © NTV.ru

По итогам восьми выпусков в шоу "Маска-5" осталось восемь участников: Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка, Щенок и Бабочка. Члены жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и приглашённая звезда — неожиданно — Лариса Долина — продолжают ломать головы, предполагая, кто скрывается в костюмах. И вновь им пришлось сделать непростой выбор и решить, кто покинет шоу "Маска".

В каком порядке и с какими песнями выступали участники в восьмом выпуске от 7 апреля: Кактус — "Вою на луну".

Щенок — I’ll be Missing You.

Бабочка — "Любовь — волшебная страна".

Горилла — "Мадонна".

Матрёшка — "Любовь и одиночество".

Кот — "Водопадом".

Змей Горыныч — Wannabe.

Енот — I put a Spell on You.

Кого спасли зрители в зале в шоу "Маска" от 7 апреля 2024 года: итоги 8-го выпуска

Кого спасли зрители в 8-м выпуске шоу "Маска" 7 апреля: Матрёшку, Енота или Кактуса? Фото © NTV.ru

В тройке претендентов на вылет по итогам девятого выпуска шоу "Маска" были Кактус, Матрёшка и Енот. В итоге зрители в зале спасли Енота, отдав ему любовь и голос. На сцене остались Матрёшка и Кактус. Конечно же, жюри не терпелось узнать, кто находится под одной из масок.

Кто снял маску 7 апреля в шоу "Маска" в седьмом выпуске пятого сезона

Кто скрывается за Матрёшкой? Кем оказался Кактус — итоги 8-го выпуска шоу "Маска". Фото © NTV.ru

Жюри оказалось перед непростым выбором: Матрёшка или Кактус, кого разоблачить сегодня? Но сложность была из-за того, что лично сам председатель жюри Филипп Киркоров в прошлом выпуске шоу "Маска" спас Матрёшку, подарив ей шанс выступать дальше. Но вот Матрёшка снова оказалась в конце выпуска перед жюри на сцене с ещё одним претендентом на вылет из шоу.

В чём, интересно, дело, кто этот таинственный человек, заколдовавший звёздных судей, кто скрывается за маской Матрёшки, которую второй раз уже спасает жюри? Может, ответ мы узнаем только в финале? Как бы там ни было, жюри шоу "Маска" решило разоблачить 7 апреля Кактуса.

Кто скрывается за маской зелёной дерзости? Перед тем как выбранный участник снимет маску, по правилам шоу все члены звёздного жюри должны высказать свои финальные предположения. Что редкость, но судейская коллегия была единогласна 7 апреля: они были уверены, что за маской Кактуса скрывается певица Катя IOWA, или же Екатерина Иванчикова, если по паспорту.

В шоу "Маска-5" разоблачили Кактуса, и вот кто прятался за маской. Фото © NTV.ru

Совершенно верно! Кактус снял маску 7 апреля 2024 года и показался всем. В ярком костюме пряталась харизматичная Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA. Артистка поблагодарила жюри за высокую оценку её творчества и рассказала, что была рада так долго шутить с судьями, дуря им головы, и восхищать зрителей своим участием в проекте. Кажется, на моменте прощания с разоблачённым Кактусом зрители в зале даже всплакнули. Очень уж не хотели они отпускать Катю. Но, увы, таковы правила.

Получается, что на следующей неделе в шоу "Маска" мы увидим Енота, Гориллу, Змея Горыныча, Кота, Матрёшку, Щенка и Бабочку. Кто из масок получит билет в финал пятого сезона? С кого снимут маску в следующий раз? Всё это мы узнаем 14 апреля, как всегда, в 20:20 на телеканале НТВ.

Авторы Елизавета Терешкова