Жюри "Маски" устранило фаворита зрителей и убрало самую сильную маску пятого сезона Экватор, или шестая серия юбилейного, пятого сезона шоу "Маска"! В проекте осталось 10 персонажей, но уже под конец шестого эпизода сняли маску с любимца зрителей. Его считали сильнейшим участником, но он с крахом вылетел. С кого сняли маску вечером 17 марта? 17 марта, 18:30 С кого сняли маску в 6-й серии "Маски-5" 17.03.2024? Обложка © NTV.ru

Половина проекта уже позади! Сегодня, прямо в день выборов президента Российской Федерации, о чём председатель жюри Филипп Киркоров упомянул в самом начале эпизода, по ТВ показали шестую серию пятого сезона шоу "Маска". Которая, напомним, является адаптацией всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. Вот только в России формат шоу прижился лучше, поэтому не исключено, что нас ждёт потом и шестой сезон "Маски"!

А пока в "Маске-5" жюри поздравило друг друга с преодолением половины проекта и пожелало удачи всем оставшимся маскам. А быть приглашённым гостем и пятым членом жюри позвали одного из победителей четвёртого сезона шоу "Маска" — Скорпиона, которым был в прошлом году Сергей Лазарев.

Приглашённым гостем в шестой серии от 17 марта стал победитель "Маски-4" Скорпион, он же Сергей Лазарев. Фото © NTV.ru

Остальными судьями, как и всегда, были: певица Валерия, председатель жюри Филипп Киркоров, ведущая Регина Тодоренко и шоумен и певец Тимур Родригез. За исключением Регины, все остальные звёзды выбрали относительно скромные наряды. А вот Тодоренко удивила, появившись в начале серии с тряпичной маской, закрывающей лицо. Такой себе выбор в третий день голосования на выборах президента.

Странный наряд Регины Тодоренко удивил зрителей. Фото © NTV.ru

6-я серия шоу "Маска-5": сколько масок осталось

Самая загадочная маска проекта — кто скрывается в Змее Горыныче? Целых три человека — в одной маске. Фото © NTV.ru

Напомним, что ранее уже сняли маски с: Кукурузы, кем оказался телеведущий Сергей Майоров; Мотылька, кем была актриса и певица Настасья Самбурская; Водяного — за маской скрывался актёр Станислав Ярушин; Акулы — там прятался рэп-исполнитель Артём Качер.

На момент показа начала 6-й серии 5-го сезона "Маски" в проекте было 10 участников: Арлекин, Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Перец, Матрёшка, Щенок и Бабочка.

Какую маску спасли зрители на голосовании 17 марта

Результаты зрительского голосования в 6-й серии "Маски" от 17 марта: какую маску спасли, кого отдали на растерзание судей? Фото © NTV.ru

По итогам зрительского голосования в конце шестой серии "Маски-5" вылететь рисковали Кот, Перец, Кактус. Ранее зрители в зале могли отправить в номинацию снятия маски Щенка, Арлекина и Матрёшку. В итоге стало ясно, что никто из троицы не рискует сегодня уйти из проекта, потому что, хоть зрители и проголосовали за вылет маски Кота, он сразу избавился от номинации. Ведь в первой серии получил иммунитет.

С кого сняли маску в 6-й серии 5-го сезона "Маски", кого спасло жюри

Выбирая из двух масок, жюри рассекретило самую сильную. Кто скрывается под маской Щенка? Кто в маске Арлекина? Итоги 6-й серии "Маски-5". Фото © NTV.ru

В итоге судьи решали судьбы Щенка и Арлекина. Слабее всего по итогам предыдущих голосований зрителей зала за выпуск 17 марта были выступления именно этих масок. Однако, когда Щенок и Арлекин встали перед жюри, стало ясно, с кого сегодня снимут маску.

До 6-й серии 5-го сезона в шоу "Маска" одним из любимчиков зрителей была маска Арлекина. Уже не первый раз судьи грозились снять с него маску, если он снова окажется в номинации. Так и произошло. Практически единогласно жюри решило оставить Щенка и снять маску с Арлекина.

Как и всегда, ведущий сначала спросил звёзд, кто, как они думают, скрывается под маской Арлекина. Регина Тодоренко, Сергей Лазарев, Валерия и Филипп Киркоров высказали мнение, что перед ними на сцене стоит Мия Бойка. И только Тимур Родригез отличился, назвав имя Ларисы Гузеевой. Однако большинство из жюри оказались правы — под маской Арлекина действительно скрывалась певица и блогер Миа Бойка.

17 марта сняли маску с Арлекина — половина судей угадала артиста. Фото © NTV.ru

Теперь в проекте осталось девять масок — с кого снимут маску в следующий раз? Ответ на этот вопрос узнаем в воскресенье, 24 марта, на канале НТВ! А если пропустите, Life.ru снова сделает обзор и подведёт итоги 7-й серии "Маски-5".

Авторы Елизавета Терешкова