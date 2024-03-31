Эта маска "вывернула душу наизнанку", но жюри всё равно её выгнало, отобрав шанс на победу Кажется, председатель жюри Филипп Киркоров слов на ветер не бросает. Когда в прошлый раз эта маска попала в номинацию, он участника спас. Но предостерёг: попадёшься ещё раз, сниму с тебя маску. Так и произошло 31 марта. С кого сняли маску в 7-м выпуске "Маски-5"? 31 марта, 18:00 5811 5811 С кого сняли маску в 6-й серии "Маски-5" 31.03.2024? Обложка © NTV.ru

На НТВ показали 7-й выпуск пятого сезона шоу "Маска". Эта программа — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Сейчас в проекте девять участников. Но кто покинул шоу "Маска-5" сегодня, кто снял маску вечером 31 марта 2024 года?

Напомним, что ранее уже сняли свои маски: Кукуруза — телеведущий Сергей Майоров .

— телеведущий . Мотылёк — актриса и певица Настасья Самбурская .

— актриса и певица . Водяной — актёр Станислав Ярушин .

— актёр . Акула — рэп-исполнитель Артём Качер .

— рэп-исполнитель . Арлекин — певица и блогер Миа Бойка.

Какие маски выбыли из шоу "Маска-5", сколько осталось? Фото © "Маска"

Но кто остался в шоу "Маска" 5-го сезона? Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Перец, Матрёшка, Щенок и Бабочка.

Кто скрывался за маской Бабки-Ёжки — жюри раскрыло приглашённого гостя

Кто был приглашённой звездой в 7-м выпуске шоу "Маска" 31 марта? Скриншот эфира НТВ © Ntv.ru

Как и все, кто выступает в роли специальных гостей шоу вот уже пять сезонов подряд, маска вышла на сцену, дала несколько подсказок о себе, раззадорила жюри и исполнила легендарные "Частушки бабок-ёжек". После Бабка-Ёжка сняла свою маску. Оказалось, что приглашённым гостем на "Маске-5" в 7-м выпуске 31 марта была народная артистка Анита Цой.

Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 31 марта 2024 года

Кого спасли зрители 31 марта в шоу "Маска". Скриншот эфира НТВ © Ntv.ru

По правилам "Маски", в шоу после выступления каждой из групп участников происходит голосование, в котором определяются номинанты на выбывание. Кандидатами на вылет в седьмом выпуске пятого сезона шоу стали Горилла, Перец и Матрёшка. Зрители в зале приняли непростое решение и дали второй шанс обаятельной розовой Горилле, подарив ей ровно 54% голосов.

Кто снял маску 31 марта в седьмом выпуске "Маски" пятого сезона

Голосование жюри, как и всегда, должно было определить, кто из участников останется в шоу "Маска-5", а кто его покинет. В номинации на снятие маски 31 марта оказались двое — Перец и Матрёшка. Как же распределились голоса судей и кто из участников остался в шоу "Маска" ещё на неделю?

Кто скрывается под маской Матрёшки? С кого сняли маску 31 марта в 7-м выпуске шоу "Маска-5"? Скриншот эфира НТВ © Ntv.ru

Теперь судьбу двух масок, попавших в номинацию на вылет из шоу, решали судьи. Первым высказался председатель жюри Филипп Киркоров. "Жизнь — это бумеранг. Поэтому я хочу, чтобы этим бумерангом каждый из вас пользовался. Вот дарите добро — оно обязательно к вам вернётся в 10 раз больше. <...> Но тем не менее жизнь есть жизнь, игра есть игра. Надо делать выбор", — сказал Киркоров и отдал свой голос за Матрёшку. Александр Ревва (в 7-м выпуске шоу "Маска-5" — приглашённый судья) дал возможность продолжать творческий путь Матрёшке, как и Валерия, назвав Перца "очень крутым профессионалом". Регина Тодоренко, делая выбор, сказала: "Перец, как мне кажется, вывернул свою душу наизнанку, прочитал стихи, показал всю глубину своей души". Но, несмотря на явное восхищение артистом, сказала, что снять маску должен именно Перец. Единственным из судей, кто проголосовал за то, чтобы маску сняли с Матрёшки, а остался Перец, был Тимур Родригез.

В итоге жюри спасло Матрёшку. В конце 7-го выпуска шоу "Маска-5" другой участник рассекретил свою личность. Но кто скрывался под маской Перца и угадало ли звёздное жюри, что за поэт, певец и просто парень, раскрывший свою душу, скрывался под маской?

Выбирая из двух масок, жюри рассекретило самую талантливую. Кто скрывается под маской Матрёшки? Кто в маске Перца? Итоги 7-й серии "Маски-5". Фото © NTV.ru

По правилам шоу "Маска", перед тем как артист снимет свою маску, жюри должно назвать, кто, по его мнению, скрывается под маской. И вот кто может оказаться под маской Перца: Юрий Музыченко, Ираклий Пирцхалава и DAVA. Оказалось, что Перец, снявший маску 31 марта, — Давид Манукян, выступающий под сценическим псевдонимом DAVA. Киркоров и Тодоренко были правы!



31 марта сняли маску с Перца и вот кто скрывался под ней. Фото © NTV.ru

Страсти накаляются, участников становится всё меньше. В шоу "Маска-5" остаются только сильнейшие. Какую маску из оставшихся раскроют в следующий раз? Новый выпуск на НТВ выйдет через неделю — в воскресенье, 7 апреля.

Авторы Елизавета Терешкова