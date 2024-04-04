Другие бы оскорбились: Какое прозвище Валерия дала Тодоренко в шоу "Маска"

Шоу "Маска" — это адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. По правилам, в каждом сезоне участвуют 14 масок — переодетые в яркие костюмы артисты. Участники выходят на сцену и поют изменёнными голосами, а члены звёздного жюри должны отгадать, кто перед ними скрывается за маской.

Судьи шоу "Маска" — незаменимые Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. В каждом выпуске пятого сезона проекта есть ещё один приглашённый гость-судья, меняющийся из выпуска в выпуск.

Нередко во время обсуждений на финальном голосовании, когда жюри гадает, кто же скрывается под маской, происходят перепалки. В седьмой серии шоу "Маска-5", когда Регина пыталась угадать, кто скрывается за маской Енота, тот в ответ на уловки экс-ведущей "Орла и решки" его уличить назвал Тодоренко "полоскушкой". Но скрыл это за любовью звёздной судьи к стирке.

Регина Тодоренко призналась, какое прозвище ей дали на шоу "Маска", где она уже пятый год член жюри. Фото © "Маска"

Председатель жюри в шоу "Маска" Филипп Киркоров поддержал Енота и сказал, что Регина "на уши так точно полоскушка". Посмеявшись, Тодоренко рассказала всем, что Валерия уже опередила их и придумала ей прозвище, отражающее всё сразу.

"Валерия говорит, что я мозгополоскушка", — гордо заявила Регина Тодоренко, недавно получившая российское гражданство.