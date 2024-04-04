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4 апреля, 12:07

Другие бы оскорбились: Какое прозвище Валерия дала Тодоренко в шоу "Маска"

Самый засекреченный проект, на котором известные артисты прячутся за фантастического вида масками-костюмами, так сильно полюбился зрителям, что шоу "Маска" показывают уже пять сезонов подряд. И всё бы ничего, если бы судьи не ругались друг с другом.

Какие страсти кипят на шоу "Маска", где Валерия обзывает Тодоренко, а та только смеётся? Обложка © "Маска"

Какие страсти кипят на шоу "Маска", где Валерия обзывает Тодоренко, а та только смеётся? Обложка © "Маска"

Шоу "Маска" — это адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. По правилам, в каждом сезоне участвуют 14 масок — переодетые в яркие костюмы артисты. Участники выходят на сцену и поют изменёнными голосами, а члены звёздного жюри должны отгадать, кто перед ними скрывается за маской.

Судьи шоу "Маска" — незаменимые Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. В каждом выпуске пятого сезона проекта есть ещё один приглашённый гость-судья, меняющийся из выпуска в выпуск.

Нередко во время обсуждений на финальном голосовании, когда жюри гадает, кто же скрывается под маской, происходят перепалки. В седьмой серии шоу "Маска-5", когда Регина пыталась угадать, кто скрывается за маской Енота, тот в ответ на уловки экс-ведущей "Орла и решки" его уличить назвал Тодоренко "полоскушкой". Но скрыл это за любовью звёздной судьи к стирке.

Регина Тодоренко призналась, какое прозвище ей дали на шоу "Маска", где она уже пятый год член жюри. Фото © "Маска"

Регина Тодоренко призналась, какое прозвище ей дали на шоу "Маска", где она уже пятый год член жюри. Фото © "Маска"

Председатель жюри в шоу "Маска" Филипп Киркоров поддержал Енота и сказал, что Регина "на уши так точно полоскушка". Посмеявшись, Тодоренко рассказала всем, что Валерия уже опередила их и придумала ей прозвище, отражающее всё сразу.

"Валерия говорит, что я мозгополоскушка", гордо заявила Регина Тодоренко, недавно получившая российское гражданство.

Напомним, что Life.ru регулярно делает обзоры на новые выпуски и рассказывает, кого разоблачают в каждой серии. Из 14 масок раскрыли уже шесть! Из шоу выгнали Кукурузу, Мотылька, Водяного, Акулу, Арлекина и Перца. Сейчас в шоу "Маска-5" остались маски Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка, Щенок и Бабочка. У кого из них есть все шансы оказаться в финале, как вы думаете?

В пятом выпуске "Маски-5" судьи с позором ошиблись и доказали, что совсем не знают российский шоубиз
В пятом выпуске "Маски-5" судьи с позором ошиблись и доказали, что совсем не знают российский шоубиз
Елизавета Терешкова
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