Регина Тодоренко получила гражданство России

Регина — уроженка Одессы. Карьеру она начинала именно на Украине, но затем стала широко известна в России. Здесь же она создала семью, выйдя замуж за певца Влада Топалова, у пары двое сыновей. Несмотря на то, что в прошлом году Киев ввёл санкции против Тодоренко, она продолжала работать в РФ, оставаясь гражданкой Украины. И вот теперь телеведущая всё же получила российский паспорт.