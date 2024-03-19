Регина Тодоренко получила гражданство России
Регина Тодоренко. Обложка © Telegram / Регина Путешественница
Телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России. По данным kp.ru, случилось это буквально на днях.
Регина — уроженка Одессы. Карьеру она начинала именно на Украине, но затем стала широко известна в России. Здесь же она создала семью, выйдя замуж за певца Влада Топалова, у пары двое сыновей. Несмотря на то, что в прошлом году Киев ввёл санкции против Тодоренко, она продолжала работать в РФ, оставаясь гражданкой Украины. И вот теперь телеведущая всё же получила российский паспорт.
Кстати, совсем недавно гражданкой РФ стала украинская певица Таисия Повалий. Артистка также впервые воспользовалась своим правом голоса на выборах президента. А ещё одна уроженка Незалежной — певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) — пока только намеревается получить российский паспорт.