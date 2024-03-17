Певица Любовь Успенская получила российский паспорт и успела его обмыть
Певица Любовь Успенская. Обложка © VK / Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская стала гражданкой РФ. Артистка сообщила журналистам, что уже успела обмыть новенький паспорт.
"Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась", — цитирует певицу ТАСС.
Успенская призналась, что теперь она чувствует себя ещё более связанной с Россией и её культурой. Она выразила надежду на то, что сможет внести вклад в развитие страны и её культуры.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Успенская упрекнула Аллу Пугачёву за то, что та испортила её песню "Россия". Примадонна выступала с ней с 1993 года, и именно в её исполнении эта композиция приобрела популярность. По словам Успенской, Пугачёва потом заявит ей, будто не знала, кто автор композиции.