Цыгане в аэропорту растрогали прилетевшую в Екатеринбург Любовь Успенскую
Ura.ru: Прилетевшую в Екатеринбург Любовь Успенскую в аэропорту встретили цыгане
Российская певица Любовь Успенская прилетела в Екатеринбург, где её встретили цыгане. В аэропорту Кольцово они исполнили для неё песни и станцевали, чем тронули артистку.
Певица Любовь Успенская растрогалась при виде встретивших её цыган в аэропорту Екатеринбурга. Видео © VK / Ura.ru
"Любовь была очень тронута, чуть ли не до слёз. Ей было очень приятно такое внимание. На выступлениях Успенской иногда выступают цыгане, а также на свои дни рождения, бывает, тоже приглашает. Поэтому мы поняли, что ей это понравится", — рассказала Ura.ru организатор концерта Успенской в Екатеринбурге Екатерина Махнеева.
Ранее Успенская рассказала, как Филипп Киркоров сделал ей предложение и через неделю женился на Пугачёвой. Артистка призналась, что посмеялась над намерениями певца, да и сама в тот момент была замужем и с ребёнком на руках.
VK / Ura.ru