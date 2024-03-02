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2 марта, 19:59

Цыгане в аэропорту растрогали прилетевшую в Екатеринбург Любовь Успенскую

Ura.ru: Прилетевшую в Екатеринбург Любовь Успенскую в аэропорту встретили цыгане

Российская певица Любовь Успенская прилетела в Екатеринбург, где её встретили цыгане. В аэропорту Кольцово они исполнили для неё песни и станцевали, чем тронули артистку.

Певица Любовь Успенская растрогалась при виде встретивших её цыган в аэропорту Екатеринбурга. Видео © VK / Ura.ru

"Любовь была очень тронута, чуть ли не до слёз. Ей было очень приятно такое внимание. На выступлениях Успенской иногда выступают цыгане, а также на свои дни рождения, бывает, тоже приглашает. Поэтому мы поняли, что ей это понравится", — рассказала Ura.ru организатор концерта Успенской в Екатеринбурге Екатерина Махнеева.

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Ранее Успенская рассказала, как Филипп Киркоров сделал ей предложение и через неделю женился на Пугачёвой. Артистка призналась, что посмеялась над намерениями певца, да и сама в тот момент была замужем и с ребёнком на руках.

Обложка ©

VK / Ura.ru

Оксана Попова
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