Цыгане в аэропорту растрогали прилетевшую в Екатеринбург Любовь Успенскую

Российская певица Любовь Успенская прилетела в Екатеринбург, где её встретили цыгане. В аэропорту Кольцово они исполнили для неё песни и станцевали, чем тронули артистку.

Певица Любовь Успенская растрогалась при виде встретивших её цыган в аэропорту Екатеринбурга. Видео © VK / Ura.ru

"Любовь была очень тронута, чуть ли не до слёз. Ей было очень приятно такое внимание. На выступлениях Успенской иногда выступают цыгане, а также на свои дни рождения, бывает, тоже приглашает. Поэтому мы поняли, что ей это понравится", — рассказала Ura.ru организатор концерта Успенской в Екатеринбурге Екатерина Махнеева.