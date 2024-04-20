Кто уже снял маску в шоу "Маска-2024": все главные разоблачения проекта

Телеканал НТВ не перестаёт удивлять: в этом году зрители стали свидетелями пятого, юбилейного сезона шоу "Маска". Формат, знакомый многим по международной версии Masked Singer, в России принял особенный размах, превратившись в один из самых обсуждаемых телевизионных проектов. Позади восемь выпусков, впереди — полуфинал. Пора вспомнить, с кем мы уже попрощались.

Кто снял маску в первом выпуске "Маски-5"

В первом выпуске "Маски" проект не покинул никто. Фото © Maska-na-ntv.ru

Первый выпуск посвятили знакомству жюри и зрителей с участниками — никаких разоблачений не предполагалось. Шоу решило дать возможность всем героям полностью раскрыться перед тем, как столкнуться с необходимостью прощаться с маской.

Кто снял маску во втором выпуске "Маски-5"

Во втором выпуске юбилейного сезона "Маски" выгнали Сергея Майорова. Фото © Telegram / Маска, Маска

Уже во втором выпуске — который показали 25 февраля — азарт разгорелся с новой силой. В номинации на вылет оказались Кукуруза, Перец и Акула, но уйти пришлось Кукурузе. За яркой маской скрывался известный телеведущий Сергей Майоров, чьи выступления были полны шарма.

Кто снял маску в третьем выпуске "Маски-5"

В третьем выпуске "Маски-5" проект покинула Настасья Самбурская. Фото © Telegram / Маска, Маска

Третий выпуск зрители запомнили разоблачением Настасьи Самбурской, которая выступала в образе Мотылька. Судьи выбрали оставить в шоу Матрёшку и Водяного, а маску сняли с Мотылька. Несмотря на великолепное исполнение, Настасья покинула проект.

Кто снял маску в четвёртом выпуске "Маски-5"

В четвёртом выпуске из шоу ушёл Стас Ярушин. Фото © Telegram / Маска, Маска

Четвёртый выпуск стал последним для Водяного, с него сняли маску 8 марта 2024 года. Стало понятно, за маской скрывался певец и актёр Стас Ярушин. Несмотря на энергичное исполнение песни Робби Уильямса, зрители и судьи решили оставить в игре Кактуса и Арлекина.

Кто снял маску в пятом выпуске "Маски-5"

Кто скрывается за маской Акулы в пятом сезоне шоу "Маска"? Фото © Telegram / Маска, Маска

Пятый выпуск пятого сезона шоу "Маска", который показали 10 марта 2024 года, заставил зрителей прощаться с Акулой. Её рассекретили — под маской скрывался певец Артём Качер. Именно его персонаж уступил место на сцене, несмотря на сильные выступления в предыдущих эпизодах.

Кто снял маску в шестом выпуске "Маски-5"

Маску Арлекина раскрыли в шестом выпуске шоу "Маска" 17 марта. Им оказалась знаменитая певица. Фото © Telegram / Маска, Маска

Шестой выпуск выявил, что за яркой улыбкой маски Арлекина скрывается популярная певица Mia Boyka. Именно она покинула шоу "Маска" 17 марта, несмотря на любовь зрителей к её неординарным выступлениям.

Кто снял маску в седьмом выпуске "Маски-5"

Судьи угадали, что за маской Перца в шоу "Маска" прятался Дава. Фото © Telegram / Маска, Маска

Седьмой выпуск удивил многих: под маской Перца, которого разоблачили 31 марта, оказался блогер и певец Давид Манукян, более известный как Дава. Его энергетика и харизма не оставили равнодушными ни судей, ни зрителей... Но его это не спасло.

Кто снял маску в восьмом выпуске "Маски-5"

Кем был Кактус, который снял маску в восьмом выпуске шоу "Маска"? Фото © Telegram / Маска, Маска

В восьмом выпуске шоу "Маска" покинула Катя Иванчикова, солистка группы IOWA, скрывавшаяся под маской Кактуса. Её выступления всегда отличались музыкальной изысканностью и глубоким вокалом.

Кто снял маску в девятом выпуске "Маски-5"

Кого разоблачили на шоу "Маска" 14 апреля 2024 года? Фото © Telegram / Маска, Маска

В девятом выпуске, показанном 14 апреля, зрители и судьи снова столкнулись с трудным выбором. В зону риска попали Матрёшка, Горилла и Кот. Несмотря на то что Матрёшка была в номинации уже четвёртый раз, зрители и судьи снова выразили ей свою поддержку, спасая от вылета. В итоге сняли маску Гориллы. Разоблачённым в девятом выпуске оказался певец Акмаль, чья популярность взлетела после выпуска хита "Из-за тебя".