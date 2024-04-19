Познакомила с детьми, а он предал: Богатый ухажёр изменил Муцениеце прямо на её глазах

О романе Агаты Муцениеце с ресторатором Владимиром Перельманом стало известно в прошлом году. Поклонники 35-летней актрисы искренне обрадовались за артистку, так как на личном фронте у неё пока не складывалось. И тут встреча с молодым и богатым ухажером, друзьям Агаты казалось, что и до свадьбы не далеко.

"Агата этой зимой прилетела в Таиланд на остров Пханган с 39-летним миллионером и ресторатором Владимиром Перельманом. Роман у них начался в декабре. С Перельманом Агату познакомила на гала-вечере Action Светлана Бондарчук. Они с Владимиром сидели за одним столом и, как говорят, уехали с мероприятия вместе. И с тех пор не расставались. Вскоре Агата познакомила нового бойфренда с детьми", — рассказали kp.ru друзья актрисы.

По словам одного из приятелей, с Перельманом Агата рассталась в конце января, во время отпуска в Таиланде. Это случилось, когда прилетели подруги актрисы и они все вместе пошли на вечеринку в клуб. Где Владимир приударил за двумя незнакомками, а с одной из них начал целоваться на глазах у Муцениеце. Агата возмутилась и тут же поставила точку в их отношениях. Собрала вещи и переехала на виллу, где остановились подруги. После разрыва актриса и ресторатор поговорили и решили остаться в приятельских отношениях.

Недавно Агата начала выкладывать на своей странице в соцсетях снимки с телеведущим Иваном Чуйковым, где они нежно обнимают друг друга, словно влюбленные. Знакомые артистки уверяют, эти фотографии она публикует исключительно для пиара и романа с Иваном у неё нет. Сейчас в личной жизни Агаты затишье.