Туктамышева случайно "потеряла" штаны во время прыжка на шоу Тутберидзе
Фигуристка Елизавета Туктамышева на шоу "Чемпионы на льду". Фото © ТАСС / Константинов Максим
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева "потеряла" штаны, выполняя элемент программы во время своего выступления на шоу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во Владивостоке.
С Туктамышевой слетели штаны во время выступления. Видео © Telegram / Елизавета Туктамышева | Team Tuktik
"Самое эффектное переодевание в вашей жизни", — прокомментировала в соцсетях спортсменка видео со своим участием.
Музыкальным сопровождением к номеру фигуристки является песня Рианны. В первой части программы Туктамышева появилась на льду в красном костюме, отсылающем к комбинезону, в котором певица выступала на Супербоуле. Затем фигуристка снимает куртку и штаны, оставшись в топе и чёрных шортах. На этот раз Туктамышева сразу сорвала слетевшие брюки во время исполнения элемента и продолжила выступление.
Ранее Евгения Медведева покинула шоу Ольги Бузовой из-за скандала. В телешоу "Это нормально?", которое транслировали на телеканале ТНТ, обсуждают грани допустимого в обществе поведения. Фигуристка взяла слово, чтобы порассуждать о выступлениях на льду и об отличиях программ для юного и взрослого зрителя, однако её прервал один из присутствовавших, вступивший в перепалку с Шурой. Медведева молча ушла из студии под звуки разгоревшегося конфликта.