Туктамышева случайно "потеряла" штаны во время прыжка на шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева "потеряла" штаны, выполняя элемент программы во время своего выступления на шоу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во Владивостоке.

С Туктамышевой слетели штаны во время выступления. Видео © Telegram / Елизавета Туктамышева | Team Tuktik

"Самое эффектное переодевание в вашей жизни", — прокомментировала в соцсетях спортсменка видео со своим участием.

Музыкальным сопровождением к номеру фигуристки является песня Рианны. В первой части программы Туктамышева появилась на льду в красном костюме, отсылающем к комбинезону, в котором певица выступала на Супербоуле. Затем фигуристка снимает куртку и штаны, оставшись в топе и чёрных шортах. На этот раз Туктамышева сразу сорвала слетевшие брюки во время исполнения элемента и продолжила выступление.