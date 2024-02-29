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Фигуристка Медведева молча покинула шоу Бузовой из-за скандала

29 февраля, 14:13
Фигуристка Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Фигуристка Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Фигуристка Евгения Медведева покинула студию телешоу "Это нормально?" после разгоревшегося там скандала. Ведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дибров посчитали, что спортсменка просто не готова к провокационным ситуациям. Передача транслировалась каналом ТНТ.

Шоу основано на том, что участники обсуждают грани допустимого поведения в обществе, разделившись на две команды. В одной из них и была Медведева. Также в студию был приглашён певец Шура. Сначала участники эфира обсудили, а прилично ли устраивать свидания в туалете самолёта, а потом перешли к теме присутствия детей на концертах и вечеринках, рассчитанных на взрослых.

Фигуристка взяла слово и начала рассуждать о выступлениях на льду и разнице программ для юного и взрослого зрителя. Однако её прервал кто-то из присутствующих, вступив в перепалку с Шурой, который тут же парировал слова оппонента порцией оскорблений. Разгорелся конфликт. Тогда Медведева молча встала и ушла.

Её уход не сразу заметили другие участники передачи. Бузова поспешила объяснить, что спортсменка просто не готова к провокациям и накалу страстей. Шура тоже покинул студию, но сразу вернулся. Медведева не стала комментировать инцидент в соцсети, но поклонники сочли её поступок достойным, посчитав, что впредь ей даже не нужно появляться на подобных низкопробных телешоу.

Медведев высказался о "голой вечеринке" фразой "Это такая муть"
Медведев высказался о "голой вечеринке" фразой "Это такая муть"

Ранее сообщалось, что Медведева поддержала фигуристку Камилу Валиеву после решения CAS, который дисквалифицировал юную спортсменку на четыре года и лишил многих титулов. Евгения считает, что Камила ничего не знала о запрещённом веществе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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