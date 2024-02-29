Фигуристка Медведева молча покинула шоу Бузовой из-за скандала 29 февраля, 14:13 Фигуристка Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Фигуристка Евгения Медведева покинула студию телешоу "Это нормально?" после разгоревшегося там скандала. Ведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дибров посчитали, что спортсменка просто не готова к провокационным ситуациям. Передача транслировалась каналом ТНТ.

Шоу основано на том, что участники обсуждают грани допустимого поведения в обществе, разделившись на две команды. В одной из них и была Медведева. Также в студию был приглашён певец Шура. Сначала участники эфира обсудили, а прилично ли устраивать свидания в туалете самолёта, а потом перешли к теме присутствия детей на концертах и вечеринках, рассчитанных на взрослых.

Фигуристка взяла слово и начала рассуждать о выступлениях на льду и разнице программ для юного и взрослого зрителя. Однако её прервал кто-то из присутствующих, вступив в перепалку с Шурой, который тут же парировал слова оппонента порцией оскорблений. Разгорелся конфликт. Тогда Медведева молча встала и ушла.

Её уход не сразу заметили другие участники передачи. Бузова поспешила объяснить, что спортсменка просто не готова к провокациям и накалу страстей. Шура тоже покинул студию, но сразу вернулся. Медведева не стала комментировать инцидент в соцсети, но поклонники сочли её поступок достойным, посчитав, что впредь ей даже не нужно появляться на подобных низкопробных телешоу.

Ранее сообщалось, что Медведева поддержала фигуристку Камилу Валиеву после решения CAS, который дисквалифицировал юную спортсменку на четыре года и лишил многих титулов. Евгения считает, что Камила ничего не знала о запрещённом веществе.

Авторы Татьяна Миссуми