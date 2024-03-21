"Сделали новую связочку": Фигуристка Щербакова записала видео прямо во время операции на голеностопе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова записала видео прямо во время проведения операции. Ей потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы голеностопа. По ходу "самого неожиданного влога" 18-летняя спортсменка снимала своё лицо и рассказывала подписчикам о деталях операции.

Фигуристка Щербакова записала влог, лёжа на операционном столе. Видео © Telegram / Anna Shcherbakova

"Я успела поплакать чуть-чуть, попереживала, но уже всё хорошо, потому что волшебный препарат начинает действовать. Это самый неожиданный влог, который вы когда-либо видели. Я лежу на операционном столе, и у меня прямо сейчас проходит операция", — говорит спортсменка на видео.

Далее она рассказала о том, что врачи закрыли обзор и не разрешают смотреть ей на ногу. Спустя ещё какое-то время один из хирургов принёс фигуристке рентгеновский снимок стопы. На что Аня радостно воскликнула, мол, красота, ей "сделали новую связочку". Также она призналась подписчикам, что до сих пор не чувствует ног, так как операция ещё идёт.

Анна Щербакова, напомним, является чемпионкой мира (2021), обладательницей золотой медали Олимпийских игр (2022), двукратным серебряным призёром чемпионата Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).