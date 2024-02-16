Фигуристка Косторная перенесла операцию на плече 16 февраля, 12:59 Алёна Косторная и лечащий врач Максим Величко. Обложка © t.me / Aliona Kostornaia

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала поклонникам об успешной операции на плече, травма которого помешала ей участвовать во Всероссийской зимней Спартакиаде. Фотографию с забинтованной рукой и лечащим врачом Максимом Величко спортсменка показала в телеграм-канале.

"Ребята, меня прооперировали ещё вчера. Всё хорошо", — добавила Косторная и уточнила, что муж её уже забрал из больницы.

Алёна Косторная вышла из больницы. Фото © t.me / Aliona Kostornaia

Фигуристка не стала уточнять сроки восстановления, но она собирается вернуться на лёд уже к осени. Сейчас спортсменка чувствует себя хорошо и какое-то время проведёт дома.

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Авторы Татьяна Миссуми