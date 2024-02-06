"Шли убивать": Тренер СКА жёстко разнёс омский "Авангард" за травму Толчинского
Тренер СКА Ротенберг: Кравец дал "Авангарду" указание "убивать Толчинского"
Форвард петербургского СКА Сергей Толчинский неслучайно получил тяжёлую травму в матче с "Авангардом". Хоккеисту целенаправленно нанесли увечья по прямому указанию тренера омской команды Михаила Кравца, считает наставник красно-белых Роман Ротенберг.
"В моменте, когда пошёл соперник "убивать" Толчинского, думаю, это было указание Михаила Кравца, который у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно. Зачем "убивать" игроков на льду? Не надо. Надо играть в хоккей", — произнёс он на пресс-конференции.
В завершение Ротенберг призвал исключить из хоккея подобную "грязь". Тренер СКА добавил, что сейчас ему неизвестно о состоянии здоровья нападающего. По мнению наставника петербуржцев, Толчинский — крепкий парень, который держит удар.
Напомним, что матч между командами прошёл 6 февраля и завершился победой "Авангарда" со счётом 9:5. В конце второго периода форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, ударив его о борт. После этого игрок СКА покинул лёд.
ТАСС / Максим Константинов