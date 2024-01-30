Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В России произошёл массовый сбой в работе интернета

В Армении завели дело на "мстителя Захаровой" за осквернение памятника детям-блокадникам

Ушёл из жизни бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне"

Минобороны Румынии сочло абсурдом фейк о боевом налёте своих F-16 на позиции русских на Украине

Лёву* единственного из "Би-2" отпустили из тайской тюрьмы

Ещё один украинский актёр примкнул к ВСУ и встретил смерть всего через месяц

Администрация объяснила, что так "жахнуло" в Краснодаре

Шойгу проинспектировал производство "Калибров" и "Искандеров" в Екатеринбурге

Тайские законы ставят трёх музыкантов "Би-2" перед выбором: депортация в Россию или арест

Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал объединиться вокруг Путина

Счета ХК "Салават Юлаев" арестованы из-за долгов по налогам

30 января, 16:06
Обложка © Hcsalavat.ru

Обложка © Hcsalavat.ru

Банковские счета уфимского ХК "Салават Юлаев" были арестованы из-за накопившейся задолженности по налогам и штрафам, все операции по счетам остановлены по постановлению ФНС. В руководстве клуба пообещали решить вопрос в начале февраля.

"Действительно, ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность", — рассказали в клубе порталу Sport24.

Там добавили, что "такое иногда случается", так как сроки уплаты налогов не совпадают с датами поступления денег на счета ХК. В руководстве заверили, что возникшие проблемы никак не скажутся на деятельности клуба.

"Торпедо" и "Металлург" поставили новый рекорд КХЛ по голам за период
"Торпедо" и "Металлург" поставили новый рекорд КХЛ по голам за период

Ранее сообщалось, что уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счётом 2:1. Теперь команда вышла в плей-офф.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!