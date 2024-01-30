Счета ХК "Салават Юлаев" арестованы из-за долгов по налогам 30 января, 16:06 Обложка © Hcsalavat.ru

Банковские счета уфимского ХК "Салават Юлаев" были арестованы из-за накопившейся задолженности по налогам и штрафам, все операции по счетам остановлены по постановлению ФНС. В руководстве клуба пообещали решить вопрос в начале февраля.

"Действительно, ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность", — рассказали в клубе порталу Sport24.

Там добавили, что "такое иногда случается", так как сроки уплаты налогов не совпадают с датами поступления денег на счета ХК. В руководстве заверили, что возникшие проблемы никак не скажутся на деятельности клуба.

Ранее сообщалось, что уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счётом 2:1. Теперь команда вышла в плей-офф.

Авторы Татьяна Миссуми