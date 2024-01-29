"Салават Юлаев" вышел в плей-офф КХЛ после разгрома "Адмирала"
"Салават Юлаев" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Обложка © hcsalavat.ru
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счётом 2:1.
Шайбу в ворота противника отправили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин. У "Адмирала" удачный удар в створ "Салавата" оформил Джованни Фьоре. Теперь уфимская команда вышла в плей-офф КХЛ. Туда от Восточной конференции уже попали магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". От Западной конференции — ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", московские "Динамо" и "Спартак".
Ранее магнитогорский "Металлург" обыграл "Адмирал" из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в плей-офф в 32-й раз подряд. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу уральцев (1:0, 3:2, 0:0).