"Салават Юлаев" вышел в плей-офф КХЛ после разгрома "Адмирала"

Шайбу в ворота противника отправили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин. У "Адмирала" удачный удар в створ "Салавата" оформил Джованни Фьоре. Теперь уфимская команда вышла в плей-офф КХЛ. Туда от Восточной конференции уже попали магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". От Западной конференции — ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", московские "Динамо" и "Спартак".