Первая команда Восточной конференции вышла в плей-офф Кубка Гагарина
"Металлург" первым вышел в плей-офф Кубка Гагарина на Востоке, обыграв "Адмирал"
Хоккеисты "Металлурга" во время победного матча против "Адмирала" во Владивостоке. Обложка © Telegram / ХК "Металлург"
Магнитогорский "Металлург" обыграл "Адмирал" из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в плей-офф в 32-й раз подряд. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу уральцев (1:0, 3:2, 0:0)
В составе победителей шайбы забросили Максим Карпов (17-я минута), Люк Джонсон (30), Даниил Юров (32), Павел Акользин (39). У "Адмирала" отличились Либор Шулак (23), Дмитрий Бучельников (36). Ворота "Магнитки" защищал Илья Набоков, приморской команды — Сергей Иванов.
"Металлург" стал первой командой Восточной конференции, которая обеспечила себе путёвку в 1/8 финала Кубка Гагарина. Ранее в плей‑офф пробились представители Западной конференции: "Локомотив", московское "Динамо", СКА и "Спартак".
Магнитогорцы занимают первое место в турнирной таблице Востока, набрав 80 очков в 57 матчах. "Адмирал" располагается на 12-й строчке с 43 очками в 55 играх. В следующем матче "Металлург" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром", а "Адмирал" примет уфимский "Салават Юлаев". Встречи состоятся 28 января.
А ранее Лайф писал, что ХК "Спартак" победил "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе участие в плей-офф. Встреча завершилась со счётом 6:3.