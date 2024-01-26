Первая команда Восточной конференции вышла в плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Адмирал" из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в плей-офф в 32-й раз подряд. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу уральцев (1:0, 3:2, 0:0)

В составе победителей шайбы забросили Максим Карпов (17-я минута), Люк Джонсон (30), Даниил Юров (32), Павел Акользин (39). У "Адмирала" отличились Либор Шулак (23), Дмитрий Бучельников (36). Ворота "Магнитки" защищал Илья Набоков, приморской команды — Сергей Иванов.

"Металлург" стал первой командой Восточной конференции, которая обеспечила себе путёвку в 1/8 финала Кубка Гагарина. Ранее в плей‑офф пробились представители Западной конференции: "Локомотив", московское "Динамо", СКА и "Спартак".



Магнитогорцы занимают первое место в турнирной таблице Востока, набрав 80 очков в 57 матчах. "Адмирал" располагается на 12-й строчке с 43 очками в 55 играх. В следующем матче "Металлург" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром", а "Адмирал" примет уфимский "Салават Юлаев". Встречи состоятся 28 января.