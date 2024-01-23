Покер Цыплакова в игре с "Динамо" вывел "Спартак" в плей-офф КХЛ

"Спартак" победил "Динамо" в московском дерби, состоявшемся в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, и обеспечил себе участие в плей-офф. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей покер оформил Максим Цыплаков (6-я минута, 12, 24, 27), по одной шайбе забросили Шэйн Принс (3-я минута) и Михал Чайковски (10). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (1), Игорь Ожиганов (43) и Егор Мартынов (57).

"Спартак" с 72 очками обеспечил себе участие в плей-офф. Сейчас клуб располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Западной конференции. Ранее участие в Кубке Гагарина обеспечили ярославский "Локомотив", петербургский СКА и московское "Динамо".