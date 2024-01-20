"Торпедо" на три года продлило контракт с главным тренером Ларионовым

Между нижегородским "Торпедо" и главным тренером Игорем Ларионовым подписан новый контракт. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале хоккейного клуба.

"Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач. Тот вектор развития, который мы выбрали, определённо пришёлся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков говорит само за себя", — сказал генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов, выразив уверенность, что эта новость станет отличным подарком фанатам.

Ларионов пришёл в "Торпедо" перед началом прошлого сезона. Команде тогда удалось показать лучший результат за всю историю КХЛ: она стала четвёртой в Западной конференции и вылетела во втором раунде Кубка Гагарина, уступив СКА. В нынешнем чемпионате нижегородский клуб провёл 52 встречи, набрал 63 очка и находится на пятой строчке в турнирной таблице. Следующая игра состоится 21 января, "Торпедо" у себя дома примет ЦСКА.