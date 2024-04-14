Зрители негодуют: Этого артиста знали все из жюри, но всё равно выгнали с шоу "Маска" Несколько эпизодов назад эту маску уже спасали зрительским голосованием, но в этот раз фокус не удался. Рассказываем, кто покинул шоу "Маска" 14 апреля 2024 года. 14 апреля, 18:00 Кого разоблачили в шоу "Маска" в 8-м выпуске 14 апреля. Обложка © Telegram / ntv_maska

На НТВ вышел девятый выпуск юбилейного, пятого сезона шоу "Маска". Программа — адаптация корейской передачи King of Mask Singer. На прошлой неделе проект покинула маска Кактуса. Под ней оказалась солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

Какие маски выбыли из шоу "Маска-5", сколько осталось? Скриншот эфира НТВ © Ntv.ru

Вот полный список участников, которые покинули проект до 14 апреля: Кукуруза — телеведущий Сергей Майоров .

— телеведущий . Мотылёк — актриса и певица Настасья Самбурская .

— актриса и певица . Водяной — актёр Станислав Ярушин .

— актёр . Акула — рэп-исполнитель Артём Качер .

— рэп-исполнитель . Арлекин — певица и блогер Миа Бойка .

— певица и блогер . Перец — певец и блогер Дава .

— певец и блогер . Кактус — певица Екатерина Иванчикова.

А вот кто остался на проекте, в шоу "Маска" 5-го сезона? Енот, Горилла, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка, Щенок и Бабочка.

Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 14 апреля 2024 года?

Какую маску спасли зрители в зале 14 апреля 2024 года? Фото © Ntv.ru

В этом выпуске "Маски" проект могла покинуть одна из трёх масок: Кот, Горилла и снова Матрёшка. Провели зрительское голосование и по его результатам в первый полуфинал отправили Кота. Осталось ещё две маски, но кого в итоге выкинули из проекта? Рассказываем.

Шоу "Маска" от 14 апреля, кого выгнали?

Кто покинул шоу "Маска" 14 апреля? Фото © Ntv.ru

Как и всегда, прощание с участниками проекта — процесс не самый приятный, особенно когда до первого полуфинала остаётся всего ничего. Да и члены жюри успели сродниться со всеми масками. Но правила есть правила, после долгих обсуждений большинством голосов жюри решило, что маску пора снимать Горилле.

Кто скрывался под маской Гориллы?

С кого сняли маску 14 апреля в 9-м выпуске шоу "Маска-5"? Фото © Ntv.ru

Маска Гориллы, несмотря на то что полностью скрывала артиста, не смогла запутать ни зрителей, ни, конечно, жюри. На финальном обсуждении все эксперты сошлись во мнении, что Горилла — молодой артист Акмаль Ходжаниязов, также известный под именем Akmal', 20-летний певец родом из Туркменистана. Конечно, все предположения оказались верными. Члены жюри похвалили артиста за работу в сезоне и пожелали успехов в творчестве.

Кто скрывается под маской Гориллы? Скриншот эфира НТВ © Ntv.ru

Это значит, что в следующее воскресенье в первом полуфинале юбилейного сезона шоу мы увидим Енота, Змея Горыныча, Кота, Матрёшку, Щенка и Бабочку. А у вас уже есть предположения, кто скрывается под этими масками?

Авторы Сергей Трофимов