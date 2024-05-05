Феерический финал шоу "Маска-5": Даже судьи не могли предположить, что выиграет именно эта маска В финальном выпуске шоу "Маска" осталось четыре участника: Бабочка, Енот, Змей Горыныч и Кот. Все они — сильнейшие в проекте, но всё равно в 12-м выпуске мы узнаем победителя. Кто снял маску, а кто стал победителем в 5-м сезоне шоу "Маска" в 2024 году? 5 мая, 17:20 12955 12955 Как прошёл финал шоу "Маска"? Кто выиграл в пятом сезоне "Маски-5" и какую маску рассекретили последней? Итоги выпуска от 5 мая. Обложка © Ntv.ru. Коллаж © Life.ru

Мы ждали этого с февраля, когда на НТВ запустили новый, пятый, сезон шоу "Маска". Не успели оглянуться, как уже настал финал. Именно сегодня мы в последний раз посмотрим на великолепные выступления масок-фаворитов не только у зрителей, но и судей.

Сам Киркоров не ожидал, что в финале шоу "Маска" окажутся эти участники. Какая маска победила 5 мая? Какие места заняли остальные? Кто скрывался за масками-финалистами? Фото © ntv.ru

Кто скрывается за масками Бабочки, Енота, Кота и Змей Горыныча? Кто из них станет победителем 5-го сезона шоу "Маска"? Кого разоблачат члены жюри в последний в 2024 году раз? Всё это в эксклюзивном обзоре финала "Маски-5" от Life.ru.

Кто остался за бортом, кто прошёл в финал шоу "Маска-5"

Итоги финала шоу "Маска-5": самое интересное из выпуска от 05.05.2024. Кто оказался в финале, кто победил на шоу "Маска", в каком порядке снимали маски оставшиеся участники? Фото © t.me / Маска

Для начала стоит напомнить, какие замечательные маски вообще были в пятом сезоне шоу. Всего участвовало 14 прячущихся за аватарами знаменитых личностей. За исключением финалистов, в шоу "Маска" в 2024 году уже разоблачили десять участников. Из проекта в разные выпуски "Маски-5" уже выбыли: Кукуруза — телеведущий Сергей Майоров;

Мотылёк — актриса и певица Настасья Самбурская;

Водяной — актёр Станислав Ярушин;

Акула — рэп-исполнитель Артём Качер;

Арлекин — певица и блогер Миа Бойка;

Перец — певец и блогер Дава;

Кактус — певица Екатерина Иванчикова;

Горилла — певец Акмаль Ходжаниязов;

Щенок — экс-участник группы "Чай вдвоём" Денис Клявер.

Матрёшка — певица и актриса Анастасия Стоцкая.

Таким образом, сегодня, 5 мая, прямо в светлый праздник Пасхи, состоится финал шоу "Маска", на котором судьи решат, а зрители увидят, кто же стал победителем пятого сезона. Выбирать придётся между Бабочкой, Енотом, Котом и Змеем Горынычем.

Кто скрывается под маской Енота?

Кто в шоу "Маска" скрывается за маской Енота? Фото © t.me / Маска

Один из сильнейших участников шоу "Маска-5". Этот герой, кажется, ни разу даже не был в номинации на вылет, потому заявляет серьёзные права, чтобы стать победителем пятого сезона. Но кто скрывается под маской Енота? Кажется, даже судьи не знают, потому их предположения сильно разнятся. Были версии, что в облике харизматичного персонажа из "Стражей галактики" скрываются: Ани Лорак, Александра Пескова и даже Маша Распутина. Также за всё время шоу "Маска" были версии, что за маской Енота прячется Алиса Мон, Юлия Савичева, Катя Айова, Нюша и Елена Воробей.

Кто же на самом деле выступает в маске Енота, и сможет ли артист победить в финале шоу "Маска" в пятом сезоне? Может, как считают зрители, на самом деле там прячется Наталия Медведева, Кай Метов, Хабиб или Азиза?

Кто в шоу "Маска-5" прячется под маской Бабочки?

Кто прячется за маской Бабочки в шоу "Маска-5"? Фото © t.me / Маска

Ещё одна сильнейшая маска, сразу завоевавшая любовь не только зрителей, но и членов жюри, это Бабочка. Её выступления всегда наполнены чистейшим вокалом, а также сильным эмоциональным потоком. Если песня грустная — хочется плакать, если бодрая — то танцевать. Но кто скрывается за маской Бабочки, которая с лёгкостью может сегодня оказаться победительницей шоу "Маска" в пятом сезоне?

Много версий делали судьи и до, и после разоблачения других масок, которые перечеркнули некоторые варианты. Но всё же стоит вспомнить их все. Вот кого слышали в выступлениях маски Бабочки на шоу "Маска": Мия Бойка, Лиза Арзамасова, Маша Распутина, Анна Хилькевич, Наташа Королёва и Наталья Гордиенко. Также судьям казалось, что за маской Бабочки могли прятаться Ольга Серябкина, Анна Седокова и Елена Темникова, хотя потом кто-то из судей даже назвал имя Аллы Михеевой.

Кто под маской Кота в шоу "Маска"?

Кем оказался Кот, попавший в финал шоу "Маска". Угадают ли судьи, кто прячется за маской Кота? Фото © t.me / Маска

А этот участник в самой первой серии пятого сезона шоу "Маска" показал всем, что он не так прост, как его костюм. Пусть маска Кота не отличается какими-то оригинальными деталями и относительна проста в исполнении, артист, который выступает в этой маске на сцене из выпуска в выпуск, очень сложный и неоднозначный. Кот много раз был в номинации на вылет, но снова и снова его спасали то зрители, то сами судьи. Как итог — маска дошла до финала и теперь может даже стать победителем пятого сезона шоу "Маска".

Кто скрывается за маской Кота? Предположений за столько выпусков шоу накопилось много. В персонаже видели и Ольгу Кузьмину, и Лизу Арзамасову, и даже Юлию Савичеву. Также звучали версии, что за маской Кота на шоу "Маска"-2024 выступают Стас Пьеха, Сергей Жуков, Гарик Харламов или Сергей Бурунов. А может, это Яна Кошкина?

Шоу "Маска" пятый сезон: кто Змей Горыныч?

Самый сложный участник шоу "Маска": кто в маске Змея Горыныча? Фото © t.me / Маска

И вот пришло время поговорить про самого сложного участника-сенсацию в шоу "Маска-5" — Змея Горыныча. Угадывать за один раз сразу троих скрывающихся за образом персонажа сказок жюри оказалось не по зубам. Именно поэтому маска Змея Горыныча дошла до финала шоу "Маска".

Но кто скрывается за масками? Кого услышали зрители и жюри? Оказались ли они правы, когда делали предположения, что за маской Змея Горыныча скрываются следующие артисты? Узнаем сегодня в финальном выпуске шоу "Маска", а пока напомним, кто там может скрываться: "Иванушки International", группа "Сливки", коллектив "Фабрика", "Хор Турецкого" или участники группы "Отпетые мошенники», Jukebox Trio. Отдельно там могут быть Леонид Якубович или Александр Маршал, Влад Соколовский, Нилетто, Лёша Свик и Олег Майами.

Кто выиграл в пятом сезоне шоу "Маска" в выпуске, который показали 5 мая 2024

Енот, Кот, Бабочка и Змей Горыныч — кто из масок стал победителем шоу "Маска" в пятом сезоне? Итоги финала "Маски" от 5 мая. Фото © ntv.ru

И вот момент, которого каждый поклонник ждал весь сезон шоу "Маска", — сейчас мы расскажем вам про победителя пятого сезона, а также в каком порядке и какие места заняли маски.

Первым, кого разоблачили в финале шоу "Маска", оказался Змей Горыныч. Маска заняла четвёртое место и не попала в тройку финалистов. Но зато теперь мы знаем, что всё это время жюри дурили трое очаровательных мужчин. Сняв маску со Змея Горыныча 5 мая, все увидели, что там скрывались Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа.

В финале шоу "Маска" 5 мая разоблачили Змея Горыныча. Под масками скрывались знаменитые мужчины Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа. Фото © ntv.ru

Третье, бронзовое, место в пятом сезоне шоу "Маска" неожиданно заняла Бабочка. Её члены жюри решили рассекретить следующей. Судьи и зрители оказались правы, когда выдвигали свои предположения, что под маской Бабочки скрывается Люся Чеботина. Увы, но выиграть в пятом сезоне шоу "Маска" Бабочка не смогла. А жаль!

Третье место в финале шоу "Маска-5" заняла Бабочка. Кто скрывался за маской, кого разоблачили судьи и угадали ли они? Фото © ntv.ru

Со слезами на глазах председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров сделал потом определяющий выбор и, по сути, назвал победителя пятого сезона. За время финального выступления все поняли, кто скрывается за маской Кота. Поэтому этот артист занимает второе место. На шоу "Маска-5" сняли маску Кота — там оказалась Ани Лорак.

Второе место в пятом сезоне шоу "Маска" заняла маска Кота. Её личность рассекретили третьей — оказалось, что за маской Кота скрывалась Ани Лорак. Фото © ntv.ru

Получается, что не только финалистом, но и победителем пятого сезона шоу "Маска" становится Енот! Мы поздравляем всех поклонников этой маски, а также самых наблюдательных зрителей, кто сделал правильные догадки о личности артиста. Последней в финале шоу "Маска" 5 мая рассекретили Енота. Оказалось, что за маской пряталась очаровательная и талантливая певица Севиль Велиева.

Кем оказался победитель шоу "Маска" в пятом сезоне? Кого разоблачили последним? Угадали ли судьи имя маски-победителя? Енотом оказалась певица Севиль. Фото © ntv.ru

Вот и всё! Life.ru подвёл итоги финала шоу "Маска-5". Надеемся, что в следующем году нас ждёт шестой сезон любимого шоу. А пока напомним, что "Маска" — международный формат южнокорейского шоу Masked Singer, который в России принял особый размах и превратился в один из самых обсуждаемых телевизионных проектов за всё время.

Авторы Елизавета Терешкова