Если сделаете так на Пасху, тут же сквозь землю провалитесь: 5 греховных действий

В день Пасхи, 5 мая, важно не только праздновать Светлое Христово Воскресение, но и соблюдать ряд правил и традиций, которые имеют глубокий символический и религиозный смысл для православных христиан. В этот день верующие придерживаются особых обычаев, которые помогают им углубить свою веру и укрепить связь с богослужением. Некоторые из этих правил особенно грешно нарушать в день светлого праздника Пасхи.

На пасхальных яйцах рисовать лик Иисуса, святых и храмы

Что точно нельзя делать на Пасху, 5 мая, в Светлое Христово Воскресение? Фото © Shutterstock / FOTODOM

На пасхальных яйцах не стоит изображать лик Иисуса, святых и храмы по традиционным канонам православной церкви и других христианских конфессий. Это связано с уважением к священным образам и символам христианства. Ведь яйца вы будете бить и потом ломать скорлупу, вместе с этим портя и рисунок.

Вместо этого на пасхальных яйцах лучше изобразить различные узоры, символы весны, цветы, птиц и другие не связанные с религией элементы. Так вы и традиционный образ пасхальных яиц как символа праздника весны и возрождения сохраните, и уважение к религиозным образам и традициям проявите.

Есть только глазурь на пасхальном куличе

Традиция "не трогать нижнюю часть кулича" имеет свои корни в религиозных обрядах православной церкви. Кулич — это традиционное православное пасхальное угощение, символизирующее Христово воскрешение и радость Пасхи.

Верхняя часть лакомства считается особенно священной, так как она украшена крестом или надписью "Христос воскресе" и символизирует воскрешение Господа. Поэтому сначала откусывают верхушку кулича как символ праздника и радости воскрешения Христова.

Нижняя часть кулича, не имеющая особого украшения, обычно считается менее священной. Однако это не значит, что можно просто выкинуть или оставить оставшуюся часть пасхального блюда. Стоит отрезать небольшой кусок, но съесть его целиком.

Ходить на кладбище на Пасху

Почему в Христианстве запрещено ходить на Пасху к умершим на могилу? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В православной церкви и в некоторых других христианских традициях существует устоявшееся предание, что в день Пасхи (Светлого Христова Воскресения) не следует ходить на кладбище. Это связано с тем, что Пасха — самый радостный и светлый праздник, символизирующий победу Иисуса Христа над смертью и воскрешение. В этот день верующие отмечают праздник в радости и праздничном настроении.

Посещение кладбища в день Пасхи — 5 мая — может рассматриваться как неуместное или неуважительное действие по отношению к празднику, который наполнен радостью и надеждой на вечную жизнь. Поэтому если хотите почтить память умерших родственников, то в красный угол поставьте пасхальное яйцо около иконы и помолитесь за них.

Жадничать, вредничать и ругаться на Пасху, 5 мая

Согласно преданию, в день светлого праздника Пасхи Христос и апостолы могут появиться перед людьми в обличии нищих, чтобы проверить их сострадание и щедрость. Поэтому важно быть отзывчивым, добрым и помогать нуждающимся.

Запрещено в Светлое Христово Воскресение жадничать, экономить на близких, сквернословить и ссориться. Это не только отразится на вашей карме, но и может повлечь финансовые неудачи на весь год до следующей Пасхи.

Выкидывать в мусорку скорлупу и остатки кулича

Как правильно избавляться в Пасху от остатков кулича и освящённых яиц? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Остатки традиционных пасхальных блюд не рекомендуется выбрасывать в мусорное ведро по религиозным соображениям, так как пасхальный кулич и разукрашенные яйца считаются священными символами праздника. Верующие обычно употребляют творожную пасху, куличи и освящённые яйца во время празднования Светлого Христова Воскресения, а оставшиеся кусочки сохраняют или утилизируют особым образом.