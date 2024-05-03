Дизайнер дала россиянам лайфхаки, как стильно обставить дачу и не разориться Дизайнер Кузнецова: Гирлянды и неоновые надписи помогут преобразить дачу 3 мая, 07:13 Гирлянды и неоновые надписи помогут преобразить дачу. Обложка © Freepik.com / benzoix

В мае многие дачники возвращаются в свои загородные дома, начинают наводить порядок и часто задумываются о небольшом ремонте или перестановке. Как освежить дачу и не разориться, Life.ru рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Если мебель, то многофункциональная

Как правило, покупка мебели на дачу становится довольно существенной статьёй расходов. Тем более это удручает, так как большинство россиян всё-таки пользуются дачными домами исключительно в период сезона. Именно поэтому дизайнер рекомендует — как с целью экономии, так и учитывая небольшую площадь дачных домиков, — выбирать мебель многофункциональную. Не пренебрегайте изделиями со скрытыми системами хранения, а также трансформирующуюся под ваши нужды. Кроме того, предусмотрите в мебели специальные выводы под розетки, подсветку и другие полезные решения, которые позволят минимизировать наличие дополнительных проводов и отдельно стоящих элементов в интерьере. Всё должно быть комфортно и под рукой.

Текстиль — натуральные материалы

Использование в декоре текстильных изделий — всегда довольно простой и вполне бюджетный способ преобразить пространство, добавляет Кузнецова.

Я рекомендую для дачных домиков выбирать шторы, скатерти, подушки из натуральных материалов типа льна, хлопка, шерсти. Они не только гармонично впишутся в загородный интерьер, но и придадут ему особенный шарм. Да и в регулярном уходе изделия из этих тканей вполне просты. Правда, старайтесь отказаться от тёмных оттенков. Выбирайте нейтральные природные либо яркие акцентные решения, чтобы придать дополнительный ритм и настроение помещению. Ксения Кузнецова Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors

Освещение (гирлянды, фонарики, свечи)

К сожалению, при обустройстве дачного интерьера о разносценарном освещении зачастую забывают. А именно оно станет хорошим решением в создании уютного и комфортного пространства. Кроме основного освещения дизайнер советует использовать встроенную подсветку, в том числе интегрированную в мебель, а также оформить пространство гирляндами, свечами и даже неоновыми надписями в тех зонах, где освещения недостаточно. Не забывайте и про декорирование световыми элементами веранды, если она есть. Это пространство располагает к долгим посиделкам с близкими тёплыми летними вечерами.

В этом году цены на загородные дома выросли. Подорожали и многие стройматериалы. Но это не значит, что затраты на ремонт обязательно должны стать больше. Life.ru ранее узнал, как можно сэкономить на обустройстве жилого дома, дачи и участка без потери качества.