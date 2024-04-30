От 5000 и больше: Какие штрафы грозят дачникам в новом сезоне Юристы отметили, что в этом году за соблюдением правил поведения дачников будут следить строже. Что нужно учитывать, чтобы не омрачить отдых за городом и не получить штраф? 29 апреля, 21:29 За нарушения правил обращения с огнём дачникам грозит штраф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сейчас наметился тренд на более сознательное поведение отдыхающих. Всё больше людей думают об экологии и стараются не нарушать права других отдыхающих. Способствует этому в том числе и более пристальный контроль за соблюдением правил поведения на даче. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

— Ещё недавно большинство дачников считали, что "мой участок — моя крепость" — и они могут делать на нём всё что угодно. В последнее время участились жалобы на недобросовестных соседей. Люди более сознательно подходят к вопросу своей безопасности и комфорта. Нарушителям выписывают реальные штрафы. При этом и сами дачники начинают больше интересоваться тем, что можно, а что нельзя делать на своём участке. В этом году мы ожидаем усиления контроля за правопорядком за городом, — отметила Елена Кузнецова.

Она отметила, что очень важно избегать нарушений, которые связаны с использованием участков без необходимых документов. Категорически запрещён самозахват или незаконное присвоение земли. Штраф можно получить не только за присвоение чужой земли, но и за захламление собственного участка. Выращивать на грядках тоже можно далеко не всё.

За такие нарушения предусмотрены предупреждения или административные штрафы. Составляют они от двух до пяти тысяч рублей. За самозахват земельных участков штраф больше. Его размер — от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей. Бывает, что кадастровая стоимость не определена. Тогда штраф составит от пяти до 10 тысяч рублей.

Строить у себя на участке тоже можно не всё. Тут действуют строгие ограничения. На дачных участках категорически запрещается строительство незаконных построек. Физическим лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Столько же составляет штраф за мытьё машины за забором дачи. Есть и нормативы по расположению всех построек в границах участка. Так, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка составляет три метра, а до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — четыре метра. Строение должно быть не выше трёх этажей. Если нарушить нормы строительства, то в дальнейшем суд может обязать их снести.

— Любителям пожарить шашлыки и разжечь костёр стоит помнить, что мангал можно устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от построек. Иначе можно получить штраф до пяти тысяч рублей, — добавила Елена Кузнецова.

Получить штраф можно и за ухудшение качества земельного участка. Так, нельзя допускать появления на земельном участке определённых сорных растений. К ним относится пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная, мята полевая, все виды молочая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, ромашка (пахучая и непахучая) и ряд других. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Надежда Федорчук.

При выявлении на земельном участке сорных растений, ухудшающих качество земельного участка, дачник может быть привлечён к ответственности по п. 2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Есть штрафы и за нецелевое использование земельного участка (например, в случае разведения домашних животных для последующей продажи знакомым или соседям). В этом случае дачник может быть привлечён к административной ответственности по п. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому может быть наложен административный штраф.

— Если определена кадастровая стоимость земельного участка, он будет в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, — пояснила Надежда Федорчук.

Авторы Нина Важдаева