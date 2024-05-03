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3 мая, 06:00

Эти 10 фото испортят настроение кому угодно, но истинным злюкам понравятся

Нам знакомы эти проблемы, и всех они бесят. Life.ru собрал 10 жутко раздражающих моментов, глядя на которые вы успокоитесь, потому что поймёте — не одни вы от этого страдаете.

"Так близко! Но так далеко!" Reddit.

Фото © Reddit

Фото © Reddit

"Это случается со мной каждый раз", — twotonekevin.

Фото © Reddit / twotonekevin

Фото © Reddit / twotonekevin

"Жена закупает продукты ко Дню благодарения, а в магазине работает только одна касса", — deutschHotel.

Фото © Reddit / deutschHotel

Фото © Reddit / deutschHotel

"Принтер устроил этот бардак, а потом сообщил, что заканчиваются чернила. Неудивительно!" Defiant_Ad9788.

Фото © Reddit / Defiant_Ad9788

Фото © Reddit / Defiant_Ad9788

"И почему это всегда со мной происходит?" Trader_Gambler.

Фото © Reddit / Trader_Gambler

Фото © Reddit / Trader_Gambler

"Почувствуйте вкус разочарования", — HUNAcean.

Фото © Reddit / HUNAcean

Фото © Reddit / HUNAcean

"Нет ничего хуже, чем каменное масло, тонкий белый хлеб и сильный голод", joonosaurus.

Фото © Reddit / joonosaurus

Фото © Reddit / joonosaurus

"Новый спортивный топик пришёл с двадцатью с лишним бирками. Чтобы их аккуратно вырезать, придётся постараться не меньше, чем хирург на операции!" CitizenVixen.

Фото © Reddit / CitizenVixen

Фото © Reddit / CitizenVixen

"Эта перевёрнутая тройка выводит меня из себя каждый раз, когда иду по лестничному пролёту", — justyannicc.

Фото © Reddit / justyannicc

Фото © Reddit / justyannicc

"Я не знаю, что может быть ещё более раздражающее, чем это", — tetrodoxin1.

Фото © Reddit / tetrodoxin1

Фото © Reddit / tetrodoxin1

Приключения на солнце: 10 кадров, после которых вы и близко к пляжу не подойдёте
Приключения на солнце: 10 кадров, после которых вы и близко к пляжу не подойдёте
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Reddit / twotonekevin, tetrodoxin1

Сергей Трофимов
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