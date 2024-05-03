Эти 10 фото испортят настроение кому угодно, но истинным злюкам понравятся
Нам знакомы эти проблемы, и всех они бесят. Life.ru собрал 10 жутко раздражающих моментов, глядя на которые вы успокоитесь, потому что поймёте — не одни вы от этого страдаете.
"Так близко! Но так далеко!" — Reddit.
Фото © Reddit
"Это случается со мной каждый раз", — twotonekevin.
Фото © Reddit / twotonekevin
"Жена закупает продукты ко Дню благодарения, а в магазине работает только одна касса", — deutschHotel.
Фото © Reddit / deutschHotel
"Принтер устроил этот бардак, а потом сообщил, что заканчиваются чернила. Неудивительно!" — Defiant_Ad9788.
Фото © Reddit / Defiant_Ad9788
"И почему это всегда со мной происходит?" — Trader_Gambler.
Фото © Reddit / Trader_Gambler
"Почувствуйте вкус разочарования", — HUNAcean.
Фото © Reddit / HUNAcean
"Нет ничего хуже, чем каменное масло, тонкий белый хлеб и сильный голод", — joonosaurus.
Фото © Reddit / joonosaurus
"Новый спортивный топик пришёл с двадцатью с лишним бирками. Чтобы их аккуратно вырезать, придётся постараться не меньше, чем хирург на операции!" — CitizenVixen.
Фото © Reddit / CitizenVixen
"Эта перевёрнутая тройка выводит меня из себя каждый раз, когда иду по лестничному пролёту", — justyannicc.
Фото © Reddit / justyannicc
"Я не знаю, что может быть ещё более раздражающее, чем это", — tetrodoxin1.
Фото © Reddit / tetrodoxin1
Reddit / twotonekevin, tetrodoxin1