Эти 10 фото испортят настроение кому угодно, но истинным злюкам понравятся

"Так близко! Но так далеко!" — Reddit.

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"Это случается со мной каждый раз", — twotonekevin.

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"Жена закупает продукты ко Дню благодарения, а в магазине работает только одна касса", — deutschHotel.

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"Принтер устроил этот бардак, а потом сообщил, что заканчиваются чернила. Неудивительно!" — Defiant_Ad9788.

Фото © Reddit / Defiant_Ad9788

"И почему это всегда со мной происходит?" — Trader_Gambler.

Фото © Reddit / Trader_Gambler

"Почувствуйте вкус разочарования", — HUNAcean.

Фото © Reddit / HUNAcean

"Нет ничего хуже, чем каменное масло, тонкий белый хлеб и сильный голод", — joonosaurus.

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"Новый спортивный топик пришёл с двадцатью с лишним бирками. Чтобы их аккуратно вырезать, придётся постараться не меньше, чем хирург на операции!" — CitizenVixen.

Фото © Reddit / CitizenVixen

"Эта перевёрнутая тройка выводит меня из себя каждый раз, когда иду по лестничному пролёту", — justyannicc.

Фото © Reddit / justyannicc

"Я не знаю, что может быть ещё более раздражающее, чем это", — tetrodoxin1.