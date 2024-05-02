Чай с баранками и ноль макияжа: Ивлеева дала первое интервью после "голой вечеринки"

Полное интервью с блогершей выйдет завтра, а пока поклонники телеведущей могут посмотреть тизер. Судя по нему, беседа с блогершей проходила в доме Ивлеевой в спокойной обстановке — за чаем с баранками. Для разговора Анастасия выбрала скромный наряд и решила отказаться от макияжа.

Кстати, в беседе с Третьяковым она вспомнила о прошедших обысках в офисе и упомянула о том, что была в Донбассе. По всей вероятности, речь в интервью также пойдёт и об обрушившемся на блогершу хейте после скандального мероприятия.