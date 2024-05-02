Чай с баранками и ноль макияжа: Ивлеева дала первое интервью после "голой вечеринки"
Ивлеева дала первое интервью после "голой вечеринки" ресторатору Третьякову
Блогерша Анастасия Ивлеева дала своё первое интервью после скандальной "голой вечеринки", которая вызвала общественный резонанс. Анонс беседы с телеведущей опубликовал ресторатор Андрей Третьяков.
Блогерша Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандальной "голой вечеринки" ресторатору Андрею Третьякову. Видео © Telegram / luka_ebkov
Полное интервью с блогершей выйдет завтра, а пока поклонники телеведущей могут посмотреть тизер. Судя по нему, беседа с блогершей проходила в доме Ивлеевой в спокойной обстановке — за чаем с баранками. Для разговора Анастасия выбрала скромный наряд и решила отказаться от макияжа.
Кстати, в беседе с Третьяковым она вспомнила о прошедших обысках в офисе и упомянула о том, что была в Донбассе. По всей вероятности, речь в интервью также пойдёт и об обрушившемся на блогершу хейте после скандального мероприятия.
Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса, и уже через несколько дней его участники, в том числе Ивлеева, начали записывать извинения. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.
А не так давно Тверской районный суд Москвы оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Свою вину блогерша признавать отказалась. Причиной протокола стали два поста в социальных сетях, в которых она осуждала проведение спецоперации и призывала российские власти остановиться. Получив наказание, Ивлеева, видимо, решила перестраховаться: удалила все посты из своих аккаунтов в одной из социальных сетей.
Telegram / luka_ebkov