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2 мая, 08:40

Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Адвокат Ахильгов: Настя Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Блогерша Настя Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС России, после которого она принялась удалять все публикации в социальных сетях. Об этом журналистам сообщил адвокат Калой Ахильгов.

"Сегодня подали апелляционную жалобу", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, 25 апреля Тверской районный суд Москвы оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Свою вину скандальная блогерша признавать отказалась. Причиной протокола стали два поста в социальных сетях, в которых она осуждала проведение спецоперации и призывала российские власти остановиться. Получив наказание, Ивлеева, видимо, решила "перестраховаться": удалила все посты из своих аккаунтов в одной из социальных сетей.

Матвей Константинов
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