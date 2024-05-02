Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ
Адвокат Ахильгов: Настя Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева
Блогерша Настя Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС России, после которого она принялась удалять все публикации в социальных сетях. Об этом журналистам сообщил адвокат Калой Ахильгов.
"Сегодня подали апелляционную жалобу", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 25 апреля Тверской районный суд Москвы оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Свою вину скандальная блогерша признавать отказалась. Причиной протокола стали два поста в социальных сетях, в которых она осуждала проведение спецоперации и призывала российские власти остановиться. Получив наказание, Ивлеева, видимо, решила "перестраховаться": удалила все посты из своих аккаунтов в одной из социальных сетей.