Юрист объяснил, почему затея Блиновской о банкротстве обречена на провал

В случае если блогера Елену Блиновскую признают банкротом, это не спасёт её от обязательств по уплате долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом рассказал aif.ru кандидат юридических наук Александр Карабанов.

"Дело в том, что обычно при прохождении процедуры банкротства человек освобождается от долгов кредиторам. Но существуют такие долговые обязательства, которые не подлежат списанию, например долги перед ФНС", — пояснил юрист.

Оценивая перспективы банкротства "королевы марафонов", Карабанов пояснил, что для этого ей сначала нужно будет доказать, что она не может отвечать по своим долговым обязательствам. Если же суд одобрит заявление Блиновской, то дальнейшие события могут развиваться по трём сценариям: мировое соглашение, реструктуризация долга и продажа имущества.

Как считает юрист, варианты с мировым соглашением и реструктуризацией долга маловероятны, ведь блогерша уже не раз пыталась воспользоваться этими методами. По всей видимости, будет использован третий вариант — продажа имущества.