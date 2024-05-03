Юрист объяснил, почему затея Блиновской о банкротстве обречена на провал
Юрист Карабанов: Признание Блиновский банкротом не спасёт её от долга перед ФНС
Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
В случае если блогера Елену Блиновскую признают банкротом, это не спасёт её от обязательств по уплате долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом рассказал aif.ru кандидат юридических наук Александр Карабанов.
"Дело в том, что обычно при прохождении процедуры банкротства человек освобождается от долгов кредиторам. Но существуют такие долговые обязательства, которые не подлежат списанию, например долги перед ФНС", — пояснил юрист.
Оценивая перспективы банкротства "королевы марафонов", Карабанов пояснил, что для этого ей сначала нужно будет доказать, что она не может отвечать по своим долговым обязательствам. Если же суд одобрит заявление Блиновской, то дальнейшие события могут развиваться по трём сценариям: мировое соглашение, реструктуризация долга и продажа имущества.
Как считает юрист, варианты с мировым соглашением и реструктуризацией долга маловероятны, ведь блогерша уже не раз пыталась воспользоваться этими методами. По всей видимости, будет использован третий вариант — продажа имущества.
Карабанов пояснил, что в таком случае Блиновская должна будет договориться с органами, чтобы они сняли арест с её имущества. После этого она должна будет его продать. Лишь после того, как блогерша погасит с вырученных средств долги, полностью или частично, будет решаться вопрос о её выходе из СИЗО, заключил эксперт.
Как писал Life.ru, Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. На данный момент долг блогерши перед ФНС составляет 1 391 029 294 рубля. Напомним, что блогершу задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию. Её обвинили в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств. Изначально "королеву марафонов" посадили под домашний арест, однако систематические нарушения условий меры пресечения вынудили Фемиду отправить её в СИЗО. В марте следствие предъявило Блиновской окончательное обвинение.