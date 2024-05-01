Приключения на солнце: 10 кадров, после которых вы и близко к пляжу не подойдёте
Многие знают, что загар опасен для здоровья, но всё равно продолжают проводить время под тлетворным ультрафиолетом. Мы собрали для вас 10 фотографий загара, которые покажут, какие последствия могут возникнуть, если не следить за своей кожей…
"Кусок кожи на моей руке, который трансплантировали с плеча, загорает гораздо сильнее, чем всё остальное", — ladysmalltown.
Фото © Reddit / ladysmalltown
"Разница между моей загорелой ногой и той частью, что постоянно была в обуви", — airboy1999.
Фото © Reddit / airboy1999
"50 оттенков загара", — WhiteDaises.
Фото © Reddit / WhiteDaises
"Загорел по кроксам", — Skintoodeep.
Фото © Reddit / Skintoodeep
"У моей собаки загар огородника из-за шлейки", — Vermillion67.
Фото © Reddit / Vermillion67
"Вот какой у меня загар из-за того, что я весь день работаю в перчатках", — drwsgreatest.
Фото © Reddit / drwsgreatest
"Моя рука по сравнению с ногой", — MadoneXI.
Фото © Reddit / MadoneXI
"Разница между моим загаром и "загаром" сестры", — YungTinkerbell.
Фото © Reddit / YungTinkerbell
"У мужа из-за загара рука выглядит как чужая", — IrisHopp.
Фото © Reddit / IrisHopp
"Весьма интересный загар у меня на ногах получился", — dramignophyte.
Фото © Reddit / dramignophyte
Reddit / IrisHopp / Skintoodeep