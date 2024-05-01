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1 мая, 06:00

Приключения на солнце: 10 кадров, после которых вы и близко к пляжу не подойдёте

Многие знают, что загар опасен для здоровья, но всё равно продолжают проводить время под тлетворным ультрафиолетом. Мы собрали для вас 10 фотографий загара, которые покажут, какие последствия могут возникнуть, если не следить за своей кожей…

"Кусок кожи на моей руке, который трансплантировали с плеча, загорает гораздо сильнее, чем всё остальное", — ladysmalltown.

Фото © Reddit / ladysmalltown

Фото © Reddit / ladysmalltown

"Разница между моей загорелой ногой и той частью, что постоянно была в обуви", — airboy1999.

Фото © Reddit / airboy1999

Фото © Reddit / airboy1999

"50 оттенков загара", — WhiteDaises.

Фото © Reddit / WhiteDaises

Фото © Reddit / WhiteDaises

"Загорел по кроксам", — Skintoodeep.

Фото © Reddit / Skintoodeep

Фото © Reddit / Skintoodeep

"У моей собаки загар огородника из-за шлейки", — Vermillion67.

Фото © Reddit / Vermillion67

Фото © Reddit / Vermillion67

"Вот какой у меня загар из-за того, что я весь день работаю в перчатках", — drwsgreatest.

Фото © Reddit / drwsgreatest

Фото © Reddit / drwsgreatest

"Моя рука по сравнению с ногой", — MadoneXI.

Фото © Reddit / MadoneXI

Фото © Reddit / MadoneXI

"Разница между моим загаром и "загаром" сестры", — YungTinkerbell.

Фото © Reddit / YungTinkerbell

Фото © Reddit / YungTinkerbell

"У мужа из-за загара рука выглядит как чужая", — IrisHopp.

Фото © Reddit / IrisHopp

Фото © Reddit / IrisHopp

"Весьма интересный загар у меня на ногах получился", — dramignophyte.

Фото © Reddit / dramignophyte

Фото © Reddit / dramignophyte

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Reddit / IrisHopp / Skintoodeep

Сергей Трофимов
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