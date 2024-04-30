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30 апреля, 20:48

Майданов сообщил, что концерты с его участием состоятся, несмотря на аллергию

Все запланированные с 4 по 11 мая мероприятия с участием Дениса Майданова состоятся, несмотря на то, что сейчас он находится в больнице. Об этом сообщил сам музыкант в телеграм-канале.

Денис Майданов поблагодарил поклонников за проявленное беспокойство. Видео © Telegram / Денис Майданов

"Уже завтра, 1 мая, в Кремле состоится финал грандиозного международного фестиваля-конкурса "Дорога на Ялту", где я снова в жюри (если позволят врачи)", — написал артист.

Он уточнил, что принял выписанные врачом препараты от пневмонии по дороге в Театр Российской армии на патриотический смотр-конкурс префектуры ЦАО Москвы "Я горжусь", председателем жюри которого является. Через 15 минут началась сильнейшая аллергическая реакция, в ход пошёл "Супрастин". Медики скорой поставили певцу ещё и гормональный укол. Сейчас приступ миновал.

"Спасибо большое всем, кто за меня переживал, за внимание, за беспокойство! Я под наблюдением врачей, и видите — я в строю. <...> Так что на связи, ничего не жаль, всё будет хорошо", — говорит певец в опубликованном видеосообщении.

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Напомним, Денису Майданову вызвали скорую помощь в театр на Суворовской площади в Москве, потому что он начал задыхаться. Медики оказали артисту первую помощь и диагностировали отёк Квинке. Позже директор Майданова рассказал, что такую реакцию вызвали лекарства, назначенные музыканту для лечения пневмонии.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Денис Майданов

Лариса Сафронова
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