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30 апреля, 13:14

Певца Дениса Майданова госпитализировали из театра в Москве с отёком Квинке

Денис Майданов. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Денис Майданов. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Певцу Денису Майданову вызвали скорую помощь в театр на Суворовской площади в Москве из-за того, что он начал задыхаться. Как стало известно Mash, приехавшие на место медики у артиста диагностировали отёк Квинке.

Майданова было решено экстренно госпитализировать. Сейчас врачи оказывают звёздному пациенту помощь. Официального подтверждения данной информации пока нет.

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Ранее врачи скорой помощи откачали режиссёра-постановщика легендарного советского мультфильма "Бременские музыканты" Инессу Ковалевскую. Медики прибыли в квартиру знаменитого мультипликатора в Москве за считаные мгновения до трагедии.

Андрей Бражников
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