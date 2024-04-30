Певца Дениса Майданова госпитализировали из театра в Москве с отёком Квинке
Денис Майданов. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Певцу Денису Майданову вызвали скорую помощь в театр на Суворовской площади в Москве из-за того, что он начал задыхаться. Как стало известно Mash, приехавшие на место медики у артиста диагностировали отёк Квинке.
Майданова было решено экстренно госпитализировать. Сейчас врачи оказывают звёздному пациенту помощь. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Ранее врачи скорой помощи откачали режиссёра-постановщика легендарного советского мультфильма "Бременские музыканты" Инессу Ковалевскую. Медики прибыли в квартиру знаменитого мультипликатора в Москве за считаные мгновения до трагедии.