Режиссёр легендарных "Бременских музыкантов" чуть не умерла в Москве

Врачи скорой помощи откачали режиссёра-постановщика легендарного советского мультфильма "Бременские музыканты" Инессу Ковалевскую. Как стало известно Mash, медики прибыли в квартиру знаменитого мультипликатора в Москве за считаные мгновения до трагедии.

Состояние заслуженного деятеля искусств удалось стабилизировать. Но у неё диагностировали сердечную недостаточность. От госпитализации для дополнительного обследования мультипликатор отказалась.

Среди самых известных фильмов Инессы Алексеевны такие знаковые для российской мультипликации картины, как "Бременские музыканты" (1969), "Катерок" (1970), "Сказка о попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львёнок и Черепаха пели песню" (1974), "В порту" (1975), "Чучело-мяучело" (1982).