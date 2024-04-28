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28 апреля, 08:54

Режиссёр легендарных "Бременских музыкантов" чуть не умерла в Москве

Врачи спасли постановщика мультфильма "Бременские музыканты" Ковалевскую

Инесса Алексеевна Ковалевская. Фото © Союзмультфильм

Инесса Алексеевна Ковалевская. Фото © Союзмультфильм

Врачи скорой помощи откачали режиссёра-постановщика легендарного советского мультфильма "Бременские музыканты" Инессу Ковалевскую. Как стало известно Mash, медики прибыли в квартиру знаменитого мультипликатора в Москве за считаные мгновения до трагедии.

Состояние заслуженного деятеля искусств удалось стабилизировать. Но у неё диагностировали сердечную недостаточность. От госпитализации для дополнительного обследования мультипликатор отказалась.

Среди самых известных фильмов Инессы Алексеевны такие знаковые для российской мультипликации картины, как "Бременские музыканты" (1969), "Катерок" (1970), "Сказка о попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львёнок и Черепаха пели песню" (1974), "В порту" (1975), "Чучело-мяучело" (1982).

Умер режиссёр мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов
Умер режиссёр мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов

А ранее стало известно, что комик Гарик Харламов в качестве камео появится в мультсериале "Простоквашино". Он станет героем эпизода под названием "Таинственный Бульдог". По сюжету пёс Шарик знакомится с ним в Сети и отправляется на встречу вместе с котом Матроскиным.

Андрей Бражников
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