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1 апреля, 17:16

"Таинственный Бульдог": Гарик Харламов станет героем "Простоквашино"

Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино"

Гарик Харламов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Гарик Харламов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Комик Гарик Харламов в качестве камео появится в мультсериале "Простоквашино". Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

По её словам, некоторые персонажи киностудии уходят в игровое кино, а известные актёры становятся героями мультфильмов. Слащёва подчеркнула, что это достаточно творческий процесс, который дарит вдохновение.

"Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов — его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни", — отметила она на весеннем лицензионном саммите киностудии.

Нарисованный художниками Харламов станет героем эпизода "Простоквашино" под названием "Таинственный Бульдог". По сюжету пёс Шарик знакомится с ним в Сети и отправляется на встречу вместе с Котом Матроскиным. Что произойдёт, когда герои узнают в их новом приятеле известного комика, зрители смогут увидеть уже этой осенью.

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Ранее Life.ru писал, что "Союзмультфильм" выпустил мобильную игру для детей по мотивам "Простоквашино". Приложение носит не только развлекательный характер, но и помогает освоить азы математики.

Никита Осипов
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