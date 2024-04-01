"Таинственный Бульдог": Гарик Харламов станет героем "Простоквашино"

Комик Гарик Харламов в качестве камео появится в мультсериале "Простоквашино". Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

По её словам, некоторые персонажи киностудии уходят в игровое кино, а известные актёры становятся героями мультфильмов. Слащёва подчеркнула, что это достаточно творческий процесс, который дарит вдохновение.

"Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов — его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни", — отметила она на весеннем лицензионном саммите киностудии.

Нарисованный художниками Харламов станет героем эпизода "Простоквашино" под названием "Таинственный Бульдог". По сюжету пёс Шарик знакомится с ним в Сети и отправляется на встречу вместе с Котом Матроскиным. Что произойдёт, когда герои узнают в их новом приятеле известного комика, зрители смогут увидеть уже этой осенью.