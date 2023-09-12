"Союзмультфильм" выпустит мобильную игру для детей по мотивам "Простоквашино"

В России появится мобильная игра "Простоквашино: супермаркет" для детей пяти – семи лет, которая не только будет носить развлекательный характер, но и поможет освоить азы математики. Об этом рассказали в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Киностудия "Союзмультфильм" и студия-разработчик "КБ Продакшн" представили мобильную игру с героями популярного анимационного ситкома "Простоквашино". Приложение состоит из набора мини-игр, каждая из которых в развлекательном формате обучает основам математики и счёта", — отмечается в заявлении.

Дети отправятся в виртуальный магазин вместе с Дядей Фёдором, Матроскиным, Шариком, Верой Павловной, где им придётся сделать покупки по списку и оплатить их на кассе. Киностудия готовит и другие игры на основе мультфильмов "Умка", "Ну, погоди! Каникулы", "Оранжевая корова". Игровое приложение можно будет бесплатно скачать в AppStore, RuStore и GooglePlay, при этом никакой рекламы в игре не будет.