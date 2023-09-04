Вызывает агрессию: Психологи призвали запретить мультфильм "Леди Баг и Суперкот"

Популярный среди детей мультфильм "Леди Баг и Суперкот" насторожил российских психологов, они считают, что персонажи транслируют деструктивные ценности. Сюжет мультика рассказывает о двух французских школьниках: Адриане Агресте и влюблённой в него Маринетт Дюпейн-Ченг. Когда Парижу грозит опасность, они перевоплощаются в супергероев Леди Баг и кота Нуара.

"В этом мультике демонстрируется тотальная подмена ценностей и нет ничего полезного ни для какой аудитории. Для детей и подавно. Его лучше запретить. Нужно перестать показывать его в кинотеатрах, убрать из широкого проката", — отметила психолог Виктория Шигалович в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она добавила, что данный мультфильм создавался точно не для детей. Эксперт подчеркнула, что анимационная лента пробуждает агрессию у ребёнка, а также показывает любовную одержимость и созависимость. Шигалович также отметила, что из-за неокрепшей психики дети стремятся быть похожими на героев. В данном мультфильме ярко показывается жажда власти и статуса ради выгоды, в результате чего ребёнок, который посмотрел "Леди Баг и Суперкота", рискует привнести их черты в свою жизнь. Клинический психолог Маргарита Алексеева в свою очередь обратила внимание на двойную жизнь персонажей.

"Если в других привычных фильмах про супергероев аудитория — подростки и взрослые, то дети такую ситуацию могут воспринимать по-другому. Двойная жизнь для детской психики — это про пограничность. Когда у личности нет чётких берегов поведения", — уточнила она.

Специалист считает, что, когда герой является школьником, — он один человек, а когда он перевоплощается в супергероя — у него меняется характер, что может запутать и лишить ориентиров ребёнка. По мнению эксперта, детской психике в таком случае не на что опереться, чтобы нормально реагировать на реальность.