Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 17:40

Вызывает агрессию: Психологи призвали запретить мультфильм "Леди Баг и Суперкот"

Российские психологи призвали запретить мультфильм "Леди Баг и Суперкот"

<p>Кадр из фильма "Леди Баг и Суперкот. Пробуждение силы". Режиссёр Джереми Заг, сценаристы Bettina Lopez Mendoza, Джереми Заг. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3976175/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Кадр из фильма "Леди Баг и Суперкот. Пробуждение силы". Режиссёр Джереми Заг, сценаристы Bettina Lopez Mendoza, Джереми Заг. Обложка © Kinopoisk

Популярный среди детей мультфильм "Леди Баг и Суперкот" насторожил российских психологов, они считают, что персонажи транслируют деструктивные ценности. Сюжет мультика рассказывает о двух французских школьниках: Адриане Агресте и влюблённой в него Маринетт Дюпейн-Ченг. Когда Парижу грозит опасность, они перевоплощаются в супергероев Леди Баг и кота Нуара.

"В этом мультике демонстрируется тотальная подмена ценностей и нет ничего полезного ни для какой аудитории. Для детей и подавно. Его лучше запретить. Нужно перестать показывать его в кинотеатрах, убрать из широкого проката", — отметила психолог Виктория Шигалович в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Депутат Горелкин: "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат традиционным ценностям

Депутат Горелкин: "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат традиционным ценностям

Она добавила, что данный мультфильм создавался точно не для детей. Эксперт подчеркнула, что анимационная лента пробуждает агрессию у ребёнка, а также показывает любовную одержимость и созависимость. Шигалович также отметила, что из-за неокрепшей психики дети стремятся быть похожими на героев. В данном мультфильме ярко показывается жажда власти и статуса ради выгоды, в результате чего ребёнок, который посмотрел "Леди Баг и Суперкота", рискует привнести их черты в свою жизнь. Клинический психолог Маргарита Алексеева в свою очередь обратила внимание на двойную жизнь персонажей.

"Если в других привычных фильмах про супергероев аудитория — подростки и взрослые, то дети такую ситуацию могут воспринимать по-другому. Двойная жизнь для детской психики — это про пограничность. Когда у личности нет чётких берегов поведения", — уточнила она.

Специалист считает, что, когда герой является школьником, — он один человек, а когда он перевоплощается в супергероя — у него меняется характер, что может запутать и лишить ориентиров ребёнка. По мнению эксперта, детской психике в таком случае не на что опереться, чтобы нормально реагировать на реальность.

Сказкотерапевт призвала не пичкать ребёнка советскими мультфильмами

Сказкотерапевт призвала не пичкать ребёнка советскими мультфильмами

Ранее Лайф писал, что Леди Баг и Суперкот — одни из самых популярных персонажей, чьи изображения школьники хотят видеть на тетрадках и рюкзаках. Больше всего их любят девочки, которые обучаются в 1–8-х классах.

Никита Осипов
  • Новости
  • Дети
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров