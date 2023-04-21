Сказкотерапевт призвала не пичкать ребёнка советскими мультфильмами

Воспитывать ребёнка исключительно на художественных произведениях прошлого — плохая идея, уверена детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. Она предупредила родителей о сильной разнице между поколениями и необходимости не изолировать чадо от интересов сверстников.

"Родители думают, что они растят таких же детей, какими были они сами. На самом деле это далеко не так. Мы не всегда понимаем своих детей, они не всегда будут понимать нас, поэтому воспитывать ребёнка только на советских мультфильмах, заставлять его сдавать телефон и уходить в прочие подобные крайности — это, к сожалению, значит делать из ребёнка белую ворону", — рассказала она РИА ФАН.

Врач отметила, что рано или поздно чадо пойдёт в детский сад или школу, где его окружат сверстники "в теме": они будут играть и говорить о чём-то, а ребёнок тем временем обсуждать "Серую шейку".

"Как он себя будет чувствовать? Это не есть хорошо, нужно идти в ногу со временем", — отметила специалист.

Чтобы не "подставить" ребёнка и его процесс социализации, Дугенцова рекомендует чередовать классические мультфильмы и современные. По её словам, они не оказывают на детей дурного влияния, а перед показом картины можно проверить её самостоятельно.