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15 августа, 13:58

"Мама для мамонтёнка" получит 3D-продолжение

Продолжение мультфильма "Мама для мамонтёнка" выйдет в 2026-м и будет трёхмерным

<p>Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1534536/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a> / "Мама для мамонтёнка", режиссёр Олег Чуркин, сценарист Дина Непомнящая</p>

Обложка © Kinopoisk.ru / "Мама для мамонтёнка", режиссёр Олег Чуркин, сценарист Дина Непомнящая

У советского мультфильма "Мама для мамонтёнка" появится трёхмерное продолжение, сообщил режиссёр Антон Верещагин в ходе защиты анимационных национальных проектов Фонда кино. По его словам, команда уже работает над проектом, съёмки планируется начать в сентябре текущего года.

"Наш отважный мамонтёнок — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтёнок встретит друзей и найдёт ответ на вопрос, что такое семья", добавил Верещагин.

По словам создателей сиквела, зрители увидят тёплую и динамичную историю, преемственную художественным традициям оригинала и в то же время в формате 3D. Главной музыкальной песней станет та самая "Песня мамонтёнка". Ожидается, что картина выйдет в прокат в октябре 2026 года.

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Напомним, опыт успешного продолжения советских мультфильмов в России уже есть. Так, 1 января текущего года в прокат вышел новый "Чебурашка", который стал самой кассовой отечественной картиной в истории: её сборы превысили семь миллиардов рублей. Позднее артист Сергей Гармаш анонсировал продолжение ленты.

Матвей Константинов
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