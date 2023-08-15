"Мама для мамонтёнка" получит 3D-продолжение

У советского мультфильма "Мама для мамонтёнка" появится трёхмерное продолжение, сообщил режиссёр Антон Верещагин в ходе защиты анимационных национальных проектов Фонда кино. По его словам, команда уже работает над проектом, съёмки планируется начать в сентябре текущего года.

"Наш отважный мамонтёнок — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтёнок встретит друзей и найдёт ответ на вопрос, что такое семья", — добавил Верещагин.