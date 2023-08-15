"Мама для мамонтёнка" получит 3D-продолжение
Продолжение мультфильма "Мама для мамонтёнка" выйдет в 2026-м и будет трёхмерным
Обложка © Kinopoisk.ru / "Мама для мамонтёнка", режиссёр Олег Чуркин, сценарист Дина Непомнящая
У советского мультфильма "Мама для мамонтёнка" появится трёхмерное продолжение, сообщил режиссёр Антон Верещагин в ходе защиты анимационных национальных проектов Фонда кино. По его словам, команда уже работает над проектом, съёмки планируется начать в сентябре текущего года.
"Наш отважный мамонтёнок — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтёнок встретит друзей и найдёт ответ на вопрос, что такое семья", — добавил Верещагин.
По словам создателей сиквела, зрители увидят тёплую и динамичную историю, преемственную художественным традициям оригинала и в то же время в формате 3D. Главной музыкальной песней станет та самая "Песня мамонтёнка". Ожидается, что картина выйдет в прокат в октябре 2026 года.
Напомним, опыт успешного продолжения советских мультфильмов в России уже есть. Так, 1 января текущего года в прокат вышел новый "Чебурашка", который стал самой кассовой отечественной картиной в истории: её сборы превысили семь миллиардов рублей. Позднее артист Сергей Гармаш анонсировал продолжение ленты.