Расплачиваетесь за грехи: 6 неочевидных признаков родового проклятья Если в жизни у всех членов семьи уже несколько лет происходят беды и несчастья, то это может быть не просто чёрная полоса. Скорее всего, род прокляли. Life.ru рассказывает про признаки, указывающие, что на вас наложена порча. 26 апреля, 16:00 Как понять, что проблемы в жизни — это не чёрная полоса, а родовое проклятье? Обложка © Freepik

Некоторые россияне уверены, что все рассказы про проклятый род — вымысел. Неудачи, по их мнению, случаются сами по себе — просто потому, что сейчас настала чёрная полоса или начал ретроградить Меркурий. Но так бывает не всегда. Обычно чёрная полоса длится не более полугода, а затем заканчивается. Если же несчастья преследуют семью уже не один год, а много лет подряд, то замешаны тёмные силы. Но как узнать, что на род наложено проклятие?

1. Ни одному члену семьи не удалось построить счастливые отношения

Если все члены семьи расстались со своими половинками из-за измен с их стороны, то это родовое проклятие. Фото © Freepik / cookie_studio

Если на род навели порчу, то ни у одного члена семьи не получится выстроить счастливые отношения со второй половинкой. Внимательно проанализируйте судьбу каждого из близких. Если ваши брат/сестра/тётя попадали в абьюзивные отношения, в которых партнёр изменял, то в этом замешаны злые силы.

2. Возникновение странных болезней

На наличие сильной порчи может указывать внезапное появление недугов, к которым человек не был предрасположен. Например, если ни с того ни с сего возникнут туберкулёз, рак, цирроз или любые другие серьёзные болезни, которых не было в роду, — это сглаз. Также считается, что если на семью человека навели порчу на смерть, то могут возникнуть недуги ниже груди.

3. Члены семьи "сгорают" один за другим из-за алкоголя и наркотиков

Если на род наложена сильная порча, члены семьи вмиг становятся алкоголиками или наркоманами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если прокляли род, это обязательно проявится в виде негативных привычек, убивающих человека. Если члены семьи вдруг начали часто выпивать или употреблять запрещённые вещества, то в их жизнь вмешались извне. При этом, пока порча не будет нейтрализована, класть родственника в реабилитационный центр бессмысленно. Когда он выйдет оттуда, то снова возьмётся за старое. Причина в том, что контроль над его силой воли сейчас в руках у сглаза.

4. Регулярная гибель родственников

Если на род навели порчу, то каждые несколько лет будет умирать член семьи. Причём уйти из жизни может абсолютно любой человек — и отец, и мать, и брат. Вне зависимости от того, насколько здоровыми они были и существовали ли предпосылки к гибели.

Также важно проследить и за тем, как и при каких обстоятельствах родственник уходит из жизни. На то, что у вас проклят род, указывает гибель "пришедших в семью", то есть мужей и жён. Если они умирают "ни с того ни с сего", скорее всего, в этом замешана внешняя сила.

5. Регулярные выкидыши или гибель младенцев после родов

Порча на смерть приводит либо к постоянным выкидышам, либо к гибели младенцев в ходе родов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Наложенное на род проклятие не будет нейтрализовано, пока не уничтожит семью под корень. Для этого злые силы воспользуются самыми мерзкими приёмами. Так, сильная порча может провоцировать у женщин семьи выкидыши. Либо у них родится мёртвый ребёнок. Если уже было несколько таких случаев, то нужно скорее обращаться к докторам и только потом смотреть эзотерику. Или как минимум сходить в церковь. Пока порча на смерть действует, выносить здорового ребёнка не выйдет.

6. Члены семьи ненавидят друг друга без видимой причины

Сильная порча мешает членам семьи жить друг с другом дружно. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если ваш род прокляли, это станет проявляться во взаимной ненависти между родственниками. Они никогда не будут дружны друг с другом. Более того, начнут ссориться по поводу и без. Сильная порча может разобщить род настолько, что члены семьи годами не станут ездить друг к другу в гости, поздравлять с праздниками и поддерживать в сложных ситуациях.

Авторы Никита Фартов