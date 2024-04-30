"Попёрли везде": Продюсер рассказал, как Андрей Данилко страдал из-за бойкота в России
Продюсер Лавров: Карьера Верки Сердючки обрушилась из-за русофобии
Верка Сердючка. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
В последнее время новостей от Верки Сердючки не поступает, хотя когда-то она разбрасывалась антироссийскими высказываниями в стороны. Одни говорят, что Андрей Данилко спился, другие — уверены, что он просто разочарован в политике властей Украины. О нынешнем положении дел некогда популярного певца рассказал в интервью с сайтом MK.Ru продюсер Сергей Лавров, который работал с музыкантом в России.
"Всё обрушилось из-за "Евровидения". Андрей, конечно, не говорит, но я думаю, что с этой фразой "Раша, гудбай" он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть. Думаю, что на них эта фраза и была рассчитана. А потом его попёрли везде — то же самое, как с "голой" вечеринкой", — вспоминает Лавров.
По его словам, Данилко очень грустил, когда в России его начали бойкотировать после "Евровидения". При этом его волнение было вызвано не деньгами — он переживал, что никогда больше не выйдет к российскому зрителю, который когда-то очень любил Верку Сердючку.
Сейчас небольшие выступления Сердючки на Украине, разумеется, не приносят ему ни былых гонораров, ни удовольствия от сцены. Данилко планировал несколько выступлений в США, но и они сорвались, поскольку ему не удалось получить разрешения на пересечение границы.
Андрей Данилко был страстным фанатом старых российских актёров и МХАТа. В гримёрке перед выступлениями он пересматривал спектакли с участием Табакова, надеясь однажды перерасти своего персонажа, став чем-то большим, чем просто Верка Сердючка. Возможно, этим планам было суждено когда-то сбыться, но Данилко сделал ставку на западную культуру, похоронив свою карьеру в России. А в феврале ему навсегда закрыли въезд в ОАЭ из-за антироссийских высказываний.