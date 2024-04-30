"Попёрли везде": Продюсер рассказал, как Андрей Данилко страдал из-за бойкота в России

В последнее время новостей от Верки Сердючки не поступает, хотя когда-то она разбрасывалась антироссийскими высказываниями в стороны. Одни говорят, что Андрей Данилко спился, другие — уверены, что он просто разочарован в политике властей Украины. О нынешнем положении дел некогда популярного певца рассказал в интервью с сайтом MK.Ru продюсер Сергей Лавров, который работал с музыкантом в России.

"Всё обрушилось из-за "Евровидения". Андрей, конечно, не говорит, но я думаю, что с этой фразой "Раша, гудбай" он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть. Думаю, что на них эта фраза и была рассчитана. А потом его попёрли везде — то же самое, как с "голой" вечеринкой", — вспоминает Лавров.

По его словам, Данилко очень грустил, когда в России его начали бойкотировать после "Евровидения". При этом его волнение было вызвано не деньгами — он переживал, что никогда больше не выйдет к российскому зрителю, который когда-то очень любил Верку Сердючку.

Сейчас небольшие выступления Сердючки на Украине, разумеется, не приносят ему ни былых гонораров, ни удовольствия от сцены. Данилко планировал несколько выступлений в США, но и они сорвались, поскольку ему не удалось получить разрешения на пересечение границы.